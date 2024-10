Pesca e acquacoltura, in arrivo il bando per ammodernare le aree portuali

E’ di prossima pubblicazione il bando per le aree portuali dedicate alla pesca che potranno esser ammodernate attraverso l’uso del Fondo Comunitario FAEAMPA 21-27.

La giunta ha approvato gli elementi essenziali del bando che prevedono tra i beneficiari i soggetti pubblici e le imprese di pesca che operano in Toscana.

I finanziamenti saranno finalizzati all’ammodernamento degli ormeggi, delle strutture e infrastrutture a servizio della pesca e dell’acquacoltura.

“In continuità con l’ultima programmazione – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura e pesca Stefania Saccardi - nella quale si sono utilizzate il 100% delle risorse assegnate, la Regione si propone di raggiungere gli obiettivi individuati dalla politica comunitaria e nazionale della pesca e dell’acquacoltura orientati, alla sostenibilità degli interventi in chiave socioeconomica e ambientale. In tutti i bandi si riprende questo concetto per tuti i Feampa.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

