Polemica Tuttocuoio-Piacenza, Giglioli e Greco replicano alla presidente Coia: "Tribuna sarà acquistata"

"Abbiamo stanziato 97mila euro di risorse comunali, soldi con i quali intendiamo comprare una gradinata, in modo da rispettare le prescrizioni che la Lega Calcio ci ha fatto per il campionato 2025/2026". Il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco, dopo l'attacco della presidente del club neroverde, Paola Coia, che ha addossato all'amministrazione la colpa della mancata installazione di una tribuna ospiti per la gara con il Piacenza di domenica scorsa, respingono le accuse e precisano come stanno le cose. "In realtà siamo addirittura in anticipo sulla tempistica prevista, proprio perché vogliamo essere pronti quanto prima con la nuova struttura che, lo vogliamo ripetere, sarà acquistata e non noleggiata, restando quindi in via definitiva all'interno dell'impianto. Il campo sportivo Leporaia, di proprietà del Comune, non è stato dato in concessione al Tuttocuoio semplicemente perché la società non ha i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Non si tratta di avere a cuore o meno una delle squadre di punta del nostro territorio, ma di un semplice vincolo di legge a cui ci dobbiamo attenere - concludono -. Le accuse mosse dalla presidente Coia ci appaiono, ancora un volta, strumentali e volte a distogliere l'attenzione da quelle che sono le motivazioni principali di questa situazione, cause che non dipendono né dal Comune, né tantomeno da scelte degli amministratori".

