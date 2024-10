Controlli contro l'abbandono dei rifiuti, anche a Montespertoli arrivano gli ispettori ambientali

Gli ispettori ambientali di Alia Multiutility allargano sempre di più il loro raggio di azione e a partire dall’inizio di novembre entrano in servizio anche a Montespertoli. Si tratta del trentunesimo Comune, fra i 58 gestiti da Alia nella Toscana centrale, che ha deciso di attivare il servizio degli ispettori ambientali, figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano.

"La costante presenza e il continuo lavoro di monitoraggio e sensibilizzazione degli ispettori ambientali contribuiranno a migliorare in maniera significativa il decoro di Montespertoli e la qualità della vita dei suoi cittadini. Stiamo comunque parlando di un Comune già virtuoso, che nel 2022, secondo gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse della Toscana, ha superato l’85% di raccolta differenziata", commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. "Crediamo fermamente che la tutela dell'ambiente sia un gioco di squadra, un'azione congiunta e condivisa, che parte necessariamente dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi. Siamo certi che questo servizio rafforzerà il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici e per tutto quel che ci circonda. Già altri 30 Comuni hanno deciso di avvalersi di questo servizio e il loro numero è in costante crescita, a dimostrazione di quanto questo progetto sia lungimirante e capace di migliorare il volto delle nostre città e dei nostri territori".

"L’arrivo degli ispettori ambientali di Alia Multiutility a Montespertoli è un servizio che si affiancherà agli sforzi già in atto per mantenere pulito e decoroso il nostro territorio. Questo passo nasce dalla convinzione che il rispetto dell’ambiente sia una responsabilità condivisa: come comunità, abbiamo un obiettivo comune di tutela e valorizzazione dei nostri spazi pubblici e della qualità di vita che essi ci offrono. Il supporto degli ispettori di Alia rappresenta una risorsa non solo per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, ma anche per la prevenzione degli abbandoni illeciti e il pronto intervento nelle situazioni segnalate. Attraverso la collaborazione con i cittadini e l’app di Alia, ogni segnalazione potrà essere gestita più rapidamente, contribuendo così a un sistema di controllo e risposta efficace" aggiunge il Sindaco Alessio Mugnaini.

QUATTRO PROGETTI

In accordo con l’amministrazione comunale, gli ispettori si occuperanno di quattro progetti ritenuti prioritari:

- Controllo porta a porta. Un piano di controlli e verifiche periodiche sul conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata effettuata dai cittadini, per verificare la qualità delle raccolte stesse.

- Pronto intervento ambientale. Si tratta di verifiche e controlli che si attiveranno in seguito a segnalazioni precise del Comune, della polizia municipale e dei cittadini di Montespertoli.

- Progetto decoro. Azioni di pattugliamento pensate per garantire e migliorare il decoro nelle strade del centro storico, con particolare attenzione ai cestini per i rifiuti, alle campane stradali per il vetro e ai cassonetti riservati agli abiti usati.

- Montespertoli pulita. Un progetto a parte, pensato per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio, anche nelle zone poco abitate e meno visibili per chi frequenta la città.

"Nella lotta all’abbandono dei rifiuti l’opera degli ispettori ambientali è molto importante, e può essere sostenuta dal senso civico dei cittadini", dichiara Simone Boschi, direttore dell’area Controllo e rendicontazione servizi di Alia. "Oggi grazie ad Aliapp, la nuova app di Alia, scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, gli utenti, con pochi semplici tap sul loro smartphone, possono effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo un feedback sulla rimozione, ma anche segnalare un mancato ritiro o svuotamento, prenotare un ritiro ingombranti, e approfittare di una serie di nuove funzioni utili nella vita di tutti i giorni".

"La lotta all’abbandono dei rifiuti è una priorità dell’amministrazione comunale" dichiara Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli e assessore all’Ambiente. "Dopo l’attivazione delle fototrappole sul territorio, infatti, ci dotiamo di un ulteriore strumento di contrasto a questo fenomeno che deturpa l’ambiente e incide negativamente sul decoro dei nostri ambienti di vita quotidiana. Non a caso il Comune di Montespertoli già da anni usa gli strumenti di videosorveglianza fissa anche a questo scopo. L’arrivo degli ispettori ambientali è, da questo punto di vista, il coronamento di un percorso in cui crediamo moltissimo e su cui intendiamo procedere con determinazione" conclude.

I COMPITI DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

Vari e articolati i compiti degli ispettori ambientali, che nel corso dei primi nove mesi del 2024, su tutti i territori gestiti da Alia, hanno complessivamente effettuato 60.064 controlli ed elevato 2.056 verbali per un controvalore di 282.178 euro.

Controllo e monitoraggio

- Gli ispettori pattugliano il territorio per verificare lo stato della pulizia urbana e la corretta gestione dei rifiuti da parte di cittadini, commercianti e aziende.

- Controllano che i rifiuti siano conferiti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative locali, ad esempio verificando che la raccolta differenziata venga effettuata correttamente.

Prevenzione e lotta agli abbandoni illegali di rifiuti

- Gli ispettori sono incaricati di individuare e segnalare episodi di abbandono illegale di rifiuti, come discariche abusive, rifiuti ingombranti lasciati in strada o conferimenti errati.

- Collaborano con le forze dell'ordine per identificare i responsabili di tali atti e, se necessario, elevano sanzioni.

Attività commerciali

- Gli ispettori controllano che le attività commerciali rispettino le norme per la gestione dei rifiuti, compreso il corretto smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

- Si assicurano che gli esercizi pubblici rispettino le ordinanze locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Educazione e sensibilizzazione

- Parte del lavoro degli ispettori consiste anche nel fornire informazioni e sensibilizzare i cittadini riguardo alle buone pratiche ambientali e al rispetto delle norme in vigore.

- Possono svolgere attività di educazione ambientale, spiegando l'importanza della raccolta differenziata e delle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

Collaborazione con enti e istituzioni

- Gli ispettori lavorano in sinergia con enti locali, aziende e altre istituzioni per affrontare le questioni ambientali in modo coordinato.

- Partecipano a tavoli tecnici e incontri per discutere e pianificare interventi di miglioramento del decoro urbano e della gestione dei rifiuti.

Gestione delle segnalazioni dei cittadini

- Gli ispettori raccolgono e gestiscono le segnalazioni dei cittadini riguardanti problematiche ambientali, come l’abbandono di rifiuti o la presenza di discariche abusive.

- Intervengono rapidamente per verificare e risolvere le situazioni segnalate

Sono complessivamente 42 gli ispettori di Alia in azione nel territorio della Toscana centrale. In particolare, i Comuni in cui il servizio è già attivo sono Bagno a Ripoli, Barberino-Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Certaldo, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Figline Incisa Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lamporecchio, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montecatini Terme, Montemurlo, Pieve a Nievole, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio stampa

