Scuola, Università, ricerca, Afam: il 31 ottobre sciopero Flc Cgil con presidio a Firenze

La Flc Cgil Toscana comunica che in occasione dello sciopero nazionale di giovedì 31 ottobre dei settori scuola, Università, ricerca e Afam organizza un Presidio di fronte alla Prefettura di Firenze in Via Cavour ore 10-11, per sostenere le seguenti rivendicazioni:

Più risorse economiche per il rinnovo del contratto

Lo stanziamento previsto dal Governo è insufficiente a mantenere il potere d’acquisto delle retribuzioni rispetto all’inflazione del triennio 2022-2024:in legge di bilancio è del 5,78% a fronte dell’inflazione IPCA che si attesta al 17,3%.

Fermare l'autonomia differenziata dei contratti

Salvaguardare la dimensione nazionale del contratto contro ogni ipotesi di regionalizzazione del sistema di istruzione e della ricerca

Centralità del contratto collettivo

Affermare il principio che è il contratto di lavoro a definire l’utilizzo delle risorse economiche a disposizione, l’ordinamento professionale e la valorizzazione del personale

Stesso lavoro, stessi diritti

Combattere il precariato per rendere stabile il lavoro, cancellare ‘abuso dei contratti a termine e riconoscere gli stessi diritti di

chi lavora a tempo indeterminato.

Basta tagli ai settori della conoscenza

La spesa in istruzione e ricerca non è un costo ma un investimento.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze