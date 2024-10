Sezione AVS Empoli intitolata a Abdon Mori e Giovanna Salvadori, Pci e Prc: "Due comunisti, che legame c'è?"

Sono tempi questi in cui in politica, molte volte, si fa fatica a capire se ci si trova davanti alla realtà oppure è la satira di Crozza. È il caso della notizia, fatta girare in questi giorni, della costruzione del circolo di Alleanza Verdi Sinistra (AVS) a Empoli dedicato a Abdon Mori e Giovanna Salvadori.

Veramente surreale, visto che dal 2016 la sezione del PCI dell'Empolese Valdelsa si chiama proprio "Abdon Mori", il quale in vita sua ha sempre militato da comunista, in un partito comunista, PCI, PRC e PdCI. Veramente singolare che un soggetto politico del progressismo liberale, alleato fedele del PD, voglia intitolare il suo circolo ad un comunista, ma tant'è, c'è appunto materiale per Crozza.

Senza parlare dell'altro nome di un'altra grande comunista usato in maniera indecente, cioè quello di Giovanna Salvadori, che oltre ad essere stata amministratrice del Comune di Empoli, assessora alla scuola, è stata sempre una militante del PCI storico fino allo scioglimento e fino ai suoi ultimi giorni è stata iscritta al PRC. Ci chiediamo una esperienza come la sua in che modo riguardi AVS.

Se la cosa non fosse veramente ridicola agli occhi di tutti, bisognerebbe agire per altre vie, cosa che nessuno di noi farà. È bene che rimanga a conoscenza di tutti cosa vuol dire l'opportunismo politico e la spregiudicatezza di certi personaggi politici che a livello locale hanno vestito tutte le casacche e di alcuni che, "portati con la piena", non sanno ancora bene dove sono finiti.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - Circolo di Empoli "Lido Bagnoli"

Notizie correlate