Lucca Comics 2024, il taglio del nastro dà il via ad una marea di eventi: da Squid Game 2 alla mascotte del Giubileo

Oggi, giovedì 30 ottobre, il taglio del nastro ufficiale per l'edizione 2024 del Lucca Comics & Games. Presenti, oltre alle autorità cittadine e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, anche il maestro Amano e l'ambasciatore del Giappone, Satoshi Suzuki.

Questo il programma di domani, venerdì 31 ottobre, del Lucca Comics & Games 2024.

Si entra nel vivo di questa edizione con una seconda giornata piena di incontri imperdibili con autori, autrici e personaggi che hanno contribuito ad arricchire i percorsi personali della grandissima Community di Lucca Comics & Games. Il Teatro del Giglio accoglierà una fitta rappresentanza del mondo dell’editoria, tra artisti e artiste ed esponenti delle case editrici che si riuniranno per la Cerimonia di Premiazione in cui saranno consegnati i Lucca Comics & Games Awards, assegnati per celebrare le eccellenze del mondo del fumetto e del gioco.

Il 31 ottobre Lucca Comics & Games si prepara ad accogliere Squid Game 2, seconda stagione della serie Netflix dal successo senza paragoni, per uno degli appuntamenti imperdibili dell’area Movie. Il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità degli attesissimi nuovi episodi (ore 18:30 al Cinema Moderno). Per tutti i fan, in piazza San Michele a partire dalle ore 15.00 un grande evento con fan e cosplayer per celebrare la serie culto. Il pubblico di Lucca, inoltre, troverà in piazza Anfiteatro l’esclusivo store dedicato a Squid Game, dove sarà possibile acquistare una capsule collection creata appositamente per il festival, disponibile in edizione limitata solo durante i giorni della manifestazione.

Fittissimo il programma comics della giornata, con appuntamenti a ogni ora del giorno. Si parte con Colazione con Simone Bianchi e Jeph Loeb (ore 10:00, Auditorium San Girolamo): l’artista straordinario che ha prestato il pennello a Marvel, DC e alla maggior parte dei più grandi editori italiani e americani dialogherà con il leggendario sceneggiatore per cinema, fumetti e televisione, responsabile di capolavori come Batman: Hush, Superman: Stagioni e Spider-Man: Blu. Contemporaneamente, in Auditorium San Romano, Maxi Showcase: Yuto Tsukuda & Shun Saeki: C.B. Cebulski, Editor in Chief Marvel e appassionato gourmet, intervista gli autori di FOOD WARS. A seguire, 11:30, Chiesa di San Giovanni, Women in Comics: Peach Momoko e Mirka Andolfo, incontro nel quale queste eccezionali artiste racconteranno il proprio punto di vista sul mondo del fumetto, tra serialità e autorialità. Parallelamente, in Auditorium del Suffragio, The Puccini effect: Alessio Boni e Francesco Niccolini, protagonisti di Concerto a due per Puccini, presentato al Teatro del Giglio il 30 ottobre, dialogheranno insieme a Pier Luigi Gaspa, David “Bigo” Bigotti e Sara Casciano, autori di tre graphic novel sulla vita di Puccini, con la partecipazione di Valentina Ciardelli al contrabbasso, che suonerà una selezione delle più celebri arie del Maestro.

A mezzogiorno, in Auditorium San Francesco, Tanno - Una questione privata con Giovanni Lindo Ferretti, appuntamento nel quale il cantante e paroliere nella band CCCP - Fedeli alla linea, tra i pionieri del punk italiano, racconta una storia nella quale le tappe della sua vita pubblica si intrecciano a una dimensione più intima e spirituale, ispirata ai luoghi della sua infanzia e al suo grande amore per i cavalli. Alle 13:00, nella Chiesa di San Giovanni, sarà Carmine Di Giandomenico a raccontare se stesso e la sua carriera, di cui una corposa sintesi è presentata nella mostra dal titolo Carmine di Giandomenico: Contrappunti, visitabile a ingresso libero a Palazzo Ducale. Alla stessa ora, appuntamento con il Maxi Showcase di Liang Azha e ChenXi: confronti fra mondi (Auditorium San Romano), un confronto tra due talenti del fumetto cinese.

Alle 13:30 a Lucca Comics & Games: una storia, tante storie si esploreranno amicizie e legami indissolubili, moltissimi dei quali durano ancora oggi, nati al festival (con Marco Di Grazia, Lelio Bonaccorso, Marco Rizzo e lo staff di Lucca Comics & Games, Auditorium del Suffragio). Il programma del pomeriggio continua con due peregrinazioni nei meandri dell’animo umano: alle 14:30 in Auditorium San Girolamo Una metamorfosi lunga 100 anni, incontro nel quale Mauro Falchetti, Otto Gabos, Luigi Ricca e Andrea Freccero celebrano Franz Kafka, uno dei più innovativi autori del ventesimo secolo scomparso proprio un secolo fa. I fan di Zagor non possono assolutamente perdere l’incontro con Moreno Burattini (ore 14:30, Chiesa di San Giovanni). Anime esposte: Akane Torikai e Zoe Thorogood (ore 15:00, Auditorium del Suffragio), due autrici esplorano le complessità emotive della condizione umana attraverso racconti che sfidano le convenzioni e incarnano il potere trasformativo della Nona Arte.

Dai conflitti dello spirito a quelli degli Stati Uniti di oggi, che tre grandi sceneggiatori internazionali raccontano in Scrivere l’America 2: alle 16:00, in Auditorium San Romano, introdotti da Marco Rizzo e moderati da Jessica Tseang, Gene Luen Yang e Jeph Loeb, rispettivamente autori di American Born Chinese e Batman, si addentreranno negli USA contemporanei, prolifico scenario di numerose mitologie moderne, spesso presenti nel mondo dell’intrattenimento in un mix di realtà e invenzione.

Alle 16:00, Teatro del Giglio, l’atteso incontro Mezzo secolo di fantasie: incontro con Yoshitaka Amano durante il quale il maestro di Shizuoka, moderato dal curatore della mostra Amano Corpus Animae Fabio Viola, ripercorrerà oltre 50 anni di carriera, dalle storie illustrate come Vampire Hunter D a The Sandman passando per i grandi classici dell’animazione degli anni ‘7’ come Yattaman, Tekkaman, Ape Magà, Mago Pancione, Hurricane Polimar fino a saghe videoludiche come Final Fantasy che lo hanno consacrato a livello internazionale.

Gli appuntamenti con il mondo dei fumetti prosegue all’insegna di una incredibile pluralità di voci: alle 16:30, in Auditorium del Suffragio, Oltre ogni genere, incontro che vedrà la partecipazione di Federico Pace, Fumettibrutti e Nicoz Balboa, che usano i propri lavori per raccontare le evoluzioni del presente ma anche della propria identità, raccontandosi con coraggio e senza paura. Un’ora dopo, in Chiesa di San Giovanni, l'acclamato autore di Blankets, autore del recente Ginseng Roots, dialogherà con un suo “inaspettato fan”, vincitore della XII edizione di X Factor e a LC&G 2024 con il suo fumetto LMNPP: Craig Thompson visto da Anastasio è uno dei tanti appuntamenti imperdibili di quest’anno.

Quanto è difficile entrare nel mondo dei fumetti da professionisti? Se ne parla alle 17:30 in Chiesetta dell’Agorà nell’incontro Il decalogo degli autori di fumetto: scriviamo insieme dieci consigli per aspiranti artisti e non con Laura Scarpa, Sergio Algozzino, Lelio Bonaccorso, l’editore Marco Schiavone (che con Edizioni BD collabora da anni con LC&G sul Lucca Project Contest) e Marie Fabbri (Head of the International Rights Market al Festival di Angoulême). Di giovani talenti parla anche il successivo appuntamento, ore 18:00, Auditorium San Girolamo, dal titolo L'ora più blu: l'alba del fumetto italiano, in cui una nuova generazione di esponenti del fumetto italiano racconterà il proprio punto di vista sui grandi temi della nostra società. Con VaGa (Valentina Galluccio), Federico Pace, QuasiRosso (Giovanni Esposito) e SPAM il mandarino psichico (Roberto Guerinoni).

Gli appuntamenti a fumetti si concludono con due incontri esclusivi alle ore 18:00: in Sala Tobino va in scena Creatori di mondi 2: Igort, Jean-Pierre Dionnet, Daniel Clowes, in cui l’autore di 5 è il numero perfetto torna nella sua veste di moderAutore dialogando con il fondatore della fondamentale Métal Hurlant e Daniel Clowes, tra i maestri indiscussi della Nona Arte; in Auditorium San Romano, DRAW MY LIFE - Il maxi Incontro con protagonisti Pera Toons e Caterina Guzzanti.

Il programma di Area Movie, a cura di QMI, oltre a Squid Game 2 prosegue con Le Notti horror di Lucca Comics & Games. Il 31 ottobre, per una serata nel segno di Halloween, è la volta di Demoni (ore 20:00, Cinema Astra), che sarà presentato e raccontato dal suo stesso straordinario autore: Lamberto Bava. Il regista della serie cult Fantaghirò dialogherà con il pubblico moderato da Roberto De Feo e Gabriele Mainetti. Per gli appassionati di anime, appuntamento con Aki Murase, che introdurrà la proiezione di Wonderful PreCure – The movie (ore 16:00, Cinema Astra) grazie a Toei, e le proiezioni di DanDaDan e Blue Lock, grazie a Crunchyroll (ore 18:00, Cinema Astra).

Per i più piccoli in Piazza Real Collegio sarà disponibile un’esperienza di intrattenimento unica ed emozionante con Teen Titans GO! Adventure Park in compagnia dei protagonisti della storica serie animata in onda su Cartoon Network (canale edito da Warner Bros. Discovery e disponibile all’epg 607 di Sky), che quest’anno riparte in tv il 25 novembre e festeggia il traguardo del 400° attesissimo episodio (in onda sabato 30 novembre). Corvina, Stella Rubia, Robin, B.B. e Cyborg aspetteranno tutti i bambini davanti al Family Palace dove, tra ponti tibetani, corde, arrampicate e la possibilità di testare il proprio coraggio, i piccoli fan potranno sentirsi protagonisti delle loro mille avventure.

Sul fronte dei giochi, a Lucca Comics & Game fa capolino l’anteprima mondiale del set 3 di Star Wars™: Unlimited, “Il Crepuscolo della Repubblica”. Due giorni di pre-release esclusivo in cui tutti i giocatori e i fan di Star Wars italiani potranno vedere, toccare con mano e assaporare il nuovo set di Star Wars™: Unlimited prima del resto del mondo.

Ma è Dungeons & Dragons a essere protagonista per tutta la giornata, con incontri in cui poter apprendere storie e dietro le quinte direttamente dalla voce di autori e artisti in due panel dedicati. Alle 13:00 L'arte di D&D parla italiano, con gli artisti italiani che hanno illustrato la Quinta Edizione, mentre alle 14:00 sul palco Grog Live Show Jeremy Crawford, Tyler Jacobson e Jon Peterson racconteranno al pubblico del Padiglione Carducci come i 50 anni di D&D sono stati condensati nell'ultima edizione del gioco.

Riot Games torna nel suo quartier generale italiano, il Riot Stadium, in collaborazione con PG Esport. Fortiche Productions, studio di animazione dietro ad Arcane, porterà tra le mura di Lucca Martial Andrè, Animation Supervisor, che giovedì 31 ottobre alle 16:00, presso la Cappella Guinigi, terrà un panel aperto a stampa e pubblico nel quale parlerà delle sfide affrontate durante la lavorazione, raccontando aneddoti e curiosità del suo lavoro e rispondendo alle domande dei fan presenti.

Si intitola L'inclusività nel Game Design l’incontro con Jeremy Crawford in programma alle ore 17:00 al Workshop Games, durante il quale verranno affrontate le sfide ma anche le grandi risorse già messe in campo dall’editoria ludica per creare un ambiente di gioco sempre più inclusivo e rispettoso.

Il 31 ottobre è anche il giorno in cui si inaugurano gli appuntamenti di D&D giocato alla Chiesa dei Servi: alcune partite speciali di Dungeons & Dragons saranno giocate su un tavolo ubicato nel transetto della Chiesa dei Servi, che ospiterà partite con giocatori VIP dalle 16:00 alle 19:00 del 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Inoltre, per tutti e cinque i giorni della manifestazione, il tavolo sarà a disposizione in tre slot giornalieri in cui il pubblico potrà, previa prenotazione, partecipare a sessioni di gioco condotte da Dungeon Master d’eccezione, tra i quali Luke Gygax e Jeremy Crawford.

Alle 10:30 presso l’Auditorium di San Francesco Jonno Stanton, Senior Community Manager e Brand Ambassador di Monster Hunter Wilds™, condividerà con i cacciatori italiani uno sguardo approfondito sul nuovo capitolo del franchise Capcom di prossima uscita.

L'edizione 2024 del MediaWorld Gaming Village, dedicata ai temi “Innovazione, AI e Gaming”, entra nel vivo del suo palinsesto di appuntamenti presentati dai due storici main host Bryan Box e Antonella Arpa (in arte Himorta), affiancati dai tanti ospiti speciali dal mondo del gaming, della tecnologia e dell'intrattenimento digitale.

Proseguono gli appuntamenti targati QMI con LE NOTTI HORROR DI LUCCA COMICS & GAMES. Il 31 ottobre è la volta di Demoni (ore 20:00, Cinema Astra), che sarà presentato e raccontato dal suo stesso straordinario autore: Lamberto Bava. Il regista della serie cult Fantaghirò dialogherà con il pubblico moderato da Roberto De Feo e Gabriele Mainetti.

E non finisce qui! Il protagonista degli incubi di tante giovinezze torna in Italia per la prima volta dalla fine degli anni Novanta, approdando a Lucca per un Halloween di paura! R.L. Stine, autore della conosciutissima serie di libri Piccoli Brividi, salirà sul palco del Teatro del Giglio alle ore 11:00 per un incontro imperdibile: racconterà al pubblico la sua longeva carriera come autore, dagli esordi con romanzi umoristici fino alla celebre serie che lo ha reso l’autore horror per ragazze e ragazzi più celebre.

Prima, però, è d’obbligo passare alle ore 10:00 dal Bar Foodmetti (teatro Foodmetti), per l’evento CAVOLO, CHE FICO!; lo chef Cristiano Tomei terrà un cooking show insieme a ospiti come Sio, Domenico Galatà e Carlo Spinelli per sensibilizzare i bambini a mangiare cibi sani e sostenibili che, nella maggioranza dei casi, sono percepiti come non graditi. Durante l’incontro ai ragazzi sarà donata una scheda del progetto e potranno assaggiare il piatto preparato da Tomei. Saranno presenti Antonio Mazzeo, Emanuele Vietina e Andrea Cazzulo.

Dopo la presentazione della mascotte ufficiale del Giubileo, Luce&Friends, disegnata da tokidoki, apre al pubblico il Padiglione del Giubileo situato presso l’Arcivescovado di Lucca, in Piazzale Mons. Giulio Arrigoni 2. Visitabile fino al 3 novembre, lo spazio offrirà l'opportunità di incontrare Luce e informarsi attivamente sulle attività del Giubileo.

Per coloro che hanno seguito sin da prima dell’inizio del festival l’RPG Night Live, il format di gioco di ruolo nato nel 2019 sul canale Twitch del festival, va in scena dall’Auditorium San Francesco la quarta e ultima sessione dell’edizione 2024. Seduti al tavolo a giocare l’avventura “Vecna Comics & Games” alcuni giocatori d’eccezione tra cui Camihawke, Barbascura X, CKibe, Claudio di Biagio, Sabaku e Zoltar, guidati dal Master Francesco Lancia.

Le strade di Lucca continueranno a essere invase da una gioiosa folla di cosplay, di cui molti pronti a sfoggiare i loro costumi più paurosi in vista della festività più cara a mostri e fantasmi. Alle 18:00, Giardino degli Osservanti, l’imperdibile Dj-V “Halloween Dance Party” anticipato alle 17:30 dalla Spookie Parade e alle 16:00 dalla Sfilata Horror kids: zombie, streghe, vampiri e lupi mannari di tutte le età sono pronti a partecipare alle sfilate cosplay horror più paurose dell’ anno! Non mancheranno altri eventi e sfilate a tema Pokemon, Streampunk, Star Wars, e il secondo workshop del Lucca Cosplay Academy.

Alle 13:30 in Auditorium San Francesco l’incontro Vite in viaggio Cristina Scabbia & Omar Pedrini con Omar Pedrini, Andrea Manfredini, Andrea Guglielmino, Cristina Scabbia e Leonardo Patrignani, moderato da Andrea rock. Omar Pedrini e Cristina Scabbia presenteranno i loro libri: Omar Pedrini condividerà le storie e le riflessioni contenute in Viaggio senza vento e Cristina Scabbia, presenterà Il diavolo mi ha venduto l’anima, offrendo uno sguardo intimo sulle sfide e le vittorie della sua carriera nel metal gotico.

Si chiude la giornata in bellezza con il concerto dei Lordi, uno dei maggiori gruppi rock/heavy metal finlandesi del nostro tempo. Originariamente radicata a Rovaniemi (Lapponia settentrionale), la band ha raggiunto il successo internazionale dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest nel 2006 con la loro canzone di successo Hard Rock Hallelujah. Da allora, la truppa non convenzionale si è fatta strada sotto i riflettori d’Europa con fascino, melodie indimenticabili ed elaborati costumi mostruosi, e sono diventati parte integrante delle line-up di festival riconosciuti a livello mondiale. Appuntamento sul Main Stage di Lucca Comics & Games 2024 alle ore 21.00.

