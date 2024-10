Biscotti solari

Buongiorno oggi ringrazio una mia cara amica Barbara per questa ricetta facile e veloce da realizzare, basta avere la farina di mandorle o di nocciole. I biscottini solari sono una delizia per il palato, senza lievito e poi potete guarnirli con quello che vi piace di più come frutta secca, pezzetti di cioccolata, zuccherini.

Ho assaggiato personalmente questi biscottini e sono molto buoni, morbidi, anche se io ho preferito quelli con la farina di nocciole. Per chi ha bambini/bambine o nipotini/nipotine può divertirsi a farli insieme, così nel caso stasera vi suonassero alla porta " Scherzetto e dolcetto" voi potete dare questi biscottini solari.