Leggere la Divina Commedia, San Miniato è pronta ad accogliere il progetto ‘100 Canti’

San Miniato è pronta ad accogliere, il prossimo 10 novembre, il progetto ‘100 Canti’. Tre luoghi della città accoglieranno la lettura contemporanea di tutti i canti della Divina Commedia. L’idea è dell’ associazione Culter, con il contributo della Regione e della Cassa di Risparmio di San Miniato. Saranno oltre 600 le persone coinvolte nella maratona.

Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati alla quale hanno partecipato oltre al presidente Eugenio Giani, il Vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi, l’assessore alla cultura del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini, la presidente della Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo Michela De Vita e le fondatrici dell’Associazione Culter Chiara Damiani e Enrica Maria Paoletti.

“Un evento concepito durante il periodo della pandemia – ha commentato il presidente Eugenio Giani -. C’era la volontà di ripartire con un’iniziativa di carattere regionale che esprimesse la cultura della lettura popolare di Dante. In quel periodo, nel 2022, si celebravano tra l’altro i 400anni della costituzione della diocesi di San Miniato che, durante l’epoca in cui visse il poeta, era tra le più importanti città della Toscana. Nacque pertanto l’idea di realizzarla in collaborazione con l’Associazione Culter e del Comune di San Miniato. La lettura in contemporanea dei 100 canti della Divina Commedia in luoghi diversi – ha concluso - è un’esperienza assolutamente da vivere, che coinvolge e rappresenta la massima espressione dell’identità toscana. Un evento che aiuta a risvegliare il senso popolare attorno alla figura e all’opera dantesca, con un’attenzione particolare soprattutto ai più giovani”.

Comunicato stampa associazione Culter

Fonte: Regione Toscana

