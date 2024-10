Lungo weekend al 'Il Regno delle Zucche' a Campi Bisenzio: sculture, magia e divertimento dal sapore di autunno

Vieni a divertirti in Il Regno delle Zucche a Campi Bisenzio! Un mondo incantato fatto di zucche, un regno arancione per scoprire un gioiello della natura, il tutto alle porte di Firenze, nel Parco di Villa Montalvo.

L'appuntamento è Venerdì 1 , Sabato 2 e Domenica 3 Novembre dalle ore 9 alle 21.

Caramelle e Sorprese per tutti !!

Vivi una giornata indimenticabile grazie a giochi, spettacoli ed intrattenimento adatto a tutta la famiglia!

“Il Regno delle Zucche” è organizzata per la prima volta in Italia da Jucker Farm e associazione ‘Non essere mai triste’, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Campi Bisenzio. Lasciati stupire da bolle di sapone giganti, un percorso di meravigliose sculture realizzate in zucca, spettacoli di magia, baby dance e molto altro...

Il parco offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva in un villaggio che li condurrà alla scoperta di questo delizioso prodotto vegetale, vero e proprio gioiello della natura, utilizzato per realizzare statue artistiche. Il tema scelto per le ‘sculture zuccose’ è “Madagascar”, quindi sparsi per la grande area verde di Villa Montalvo ci saranno gorilla, giraffe, leoni, pinguini, serpenti e tanti altri richiami ispirati all’incredibile biodiversità dell’isola principale del continente africano. Affrettati sono rimasti solo gli ultimi 2 weekend per visitarlo. Il divertimento è assicurato!

Per ulteriori info, visita le faq del nostro sito: ilregnodellezucche.it

oppure contattaci al 331 441 7741

Ti aspettiamo!