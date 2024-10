Nuova antenna 5G a Cortenuova, parte la raccolta firme per la petizione popolare

Da parte dei Comitati antenna Empoli-Valdelsa è nata una forte preoccupazione riguardo alla gestione delle autorizzazioni per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile a Empoli in località Cortenuova, in particolare riferimento per come essa è stata rilasciata ed in apparente disaccordo con il Piano delle Antenne approvato nel 2021.

Il fatto che l’autorizzazione sia stata rilasciata su area pubblica e fuori dal Piano delle Antenne ha sollevato timori per la trasparenza dell'amministrazione, soprattutto perché si tratta di una decisione importante che potrebbe avere impatti significativi sia dal punto di vista della salute degli abitanti nonché da quello ambientale e paesaggistico. Inoltre, si segnala una problematica infrastrutturale, poiché sotto il sito proposto per l'antenna passa un collettore fognario che, a quanto pare, ha momentaneamente bloccato i lavori che potevano potenzialmente partire oggi.

E’ notizia di stamani, infatti, che un gruppo di tecnici delle compagnie telefoniche hanno effettuato un sopralluogo scoprendo la presenza di un collettore fognario, quello che sorprende è che questo non sia emerso in fase di rilascio dell’autorizzazione da parte del Amministrazione Comunale. Dopo aver appreso lunedì 28 ottobre che la nostra Amministrazione Comunale ha emesso l’atto SUAP n57 del 6 settembre 2024 avvieremo come Comitati, una raccolta firme rivolta a tutti i cittadini residenti del Comune di Empoli.

La petizione popolare in preparazione, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto Comunale, ha come obiettivo la revoca o l'annullamento dell'atto SUAP suddetto con il fine di richiedere all'amministrazione un processo più trasparente e rispettoso delle normative stabilite dal Consiglio Comunale.

Come Comitati facciamo un appello all'Amministrazione Comunale , suggerendo un confronto sincero che possa realmente giovare alla comunità, un ripensamento "reale" volto ad un cambiamento concreto, non solo formale, ma per costruire insieme soluzioni che mettano al centro il bene comune.

Tutti i comitati di Stop5gempoli - Valdelsa

Le Mamme di “News a tutto Gas”

