La Lega ricorda iscritti scomparsi, Cordone: "Non dimenticare chi ha tracciato la strada"

Il Segretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier Federico Bussolin insieme al Vicesegretario Marco Cordone, oggi 2 novembre, giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti, ricorda i soci, i militanti che non ci sono più, anche perché la politica ogni tanto deve fermarsi per un momento di riflessione profonda dato che nel bagaglio di un politico, ci dovrebbe essere sempre anche la cultura della memoria. Si ricordano: Mauro Olmucci, Mario Infante, Antonino Sciacca e Francesco Cassigoli di Gambassi Terme; Duilio Parentini, militante di Castelfiorentino di cui è Segretaria Susi Giglioli; Aureliano Bruno di Calenzano e la Dott.essa Maria Teresa Carattoli di Firenze.

In merito, il Vicesegretario Provinciale della Lega, Marco Cordone anche in veste di Decano del Carroccio ha dichiarato: "Non dobbiamo dimenticare chi ha tracciato la strada maestra senza mai chiedere nulla ma dando sempre tanto soprattutto a livello umano e rischiando anche l'incolumità personale perché negli anni'90/primi anni duemila, non era semplice essere leghisti in Toscana. Questi iscritti che non sono più fra di noi, devono rimanere un esempio per tutti, uno stimolo per andare avanti con razionalità, passione e determinazione nella quotidiana 'battaglia' politica perché tutti loro da lassù ci guardano e pretendono che non si molli mai e noi oggi gli promettiamo che non molleremo mai per avere nell'ambito del progetto politico della Lega una Comunità più giusta". Nell'eventualità che ci fossimo dimenticati qualche nominativo, ci scusiamo con i parenti degli interessati.

Fonte: Lega Salvini Premier Fucecchio Sezione Provinciale di Firenze

Notizie correlate