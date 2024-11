Fabio Barsanti nuovo vicesindaco del Comune di Lucca

Il sindaco Mario Pardini, come annunciato all'inizio del mandato amministrativo, ha nominato oggi, lunedì 4 novembre, Fabio Barsanti vicesindaco del Comune di Lucca. Parallelamente, il sindaco ha conferito al consigliere Elvio Cecchini uno specifico incarico per lo svolgimento di attività di studio e di formulazione di proposte per coordinare il processo di attuazione tecnico-amministrativo del Piano attuativo e del progetto di recupero della Manifattura Sud, in coerenza con gli obiettivi del mandato

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate