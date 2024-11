Le forze armate simbolo dell'unità nazionale e presidio per la pace nei nostri confini

I consiglieri metropolitani del Centrodestra nel Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, intervengono in occasione della ricorrenza del 4 Novembre con una dichiarazione del gruppo "Per il Cambiamento"

"Celebrare il 4 novembre, giorno nel quale l'Italia raggiunse finalmente la propria unità come nazione, significa anche e soprattutto ricordare il sacrificio dei tanti caduti nel sogno del compimento dell'Unità Nazionale. Tenere vivo il ricordo di tutti coloro che diedero la vita sul Piave, sul Carso, sull'Adamello e nei tanti luoghi di battaglia, equivale a trasmettere alle nuove generazioni l'importanza del loro sacrificio alle nuove generazioni": lo dichiarano i consiglieri metropolitani del gruppo 'Per il cambiamento' Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, Gianni Vinattieri e Vittorio Picchianti.

Oggi "come in quei tempi le Forze Armate e le Forze di Polizia restano istituzioni fondamentali di riferimento per la sicurezza del paese, ed il mantenimento della pace nei nostri confini. Un grazie per tutto quello che fanno in continuità con i valori e le tradizioni che le hanno sempre animate. Questa a Firenze è una data che coincide tragicamente con la storica alluvione e con il periodo delle alluvioni da poco accorse che hanno portato tanta sofferenza e dolore nelle nostre terre. Un grande grazie va a tutti quei volontari ed a tutte quelle persone che hanno dato la loro opera in soccorso della popolazione colpita".

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

