Morì in Fi-Pi-Li a causa dello scontro con un capriolo, il giudice nega risarcimento

Un giudice di Livorno ha negato il risarcimento civile ai familiari di Dino Banchellini, un albergatore morto nel 2022 in un incidente motociclistico causato dall’impatto con un capriolo sulla superstrada Fi-Pi-Li a Collesalvetti. La decisione si basa sul fatto che la Regione aveva adottato le misure prescritte per gestire la fauna locale e che la strada rispettava i requisiti di sicurezza previsti, compresa la segnalazione del pericolo. Il giudice ha inoltre condannato la famiglia al pagamento delle spese processuali. Il legale della famiglia ha annunciato ricorso, sostenendo che gli enti responsabili avrebbero dovuto adottare misure aggiuntive di sicurezza, come recinzioni o guardrail più alti.