Dissesto idrogeologico, Stella e Nascosti (FI): "Da Ministero Ambiente chiesti altri 2,5 miliardi"

"Con la richiesta di 2,5 miliardi di euro per fare fronte ai fenomeni legati al dissesto idrogeologico, tra cui gli impatti più estremi che si verificano puntualmente sul nostro territorio, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin conferma e testimonia l'attenzione di Forza Italia e del Governo di centrodestra per questi eventi, che spesso hanno colpito duramente anche in Toscana. Questi fondi si sommano a quelli già stanziati dal Governo per il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 2024, e che ammontavano a 1,85 miliardi di euro". Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il responsabile del Dipartimento Ambiente del partito toscano, Nicola Nascosti.

"Il Governo si è impegnato e continua a impegnarsi per mettere in sicurezza tutto il territorio nazionale - sottolineano Stella e Nascosti - e le polemiche della sinistra e del Pd al riguardo sono pretestuose e frutto di disonestà intellettuale. Le somme vanno ripartite tra enti locali e autorità competenti, in particolar modo le Regioni e le Autorità di bacino. Il problema è che l'attuazione degli interventi, la messa a gara e i bandi spettano alle Regioni, che spesso sono indietro con i tempi".

