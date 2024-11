Lavoratori senza stipendio e attività in pericolo a Dicomano, l'allarme della Cgil

C'è forte preoccupazione per i 31 lavoratori, 60 se si considera l'indotto, rispetto alla condizione di forte precarietà finanziaria in cui verte l'azienda di pelletteria Claudio Sas di Dicomano. A lanciare l'allarme sono Cgil e Filctem Cgil: “Situazione sociale gravissima per 60 addetti e in un territorio che già soffre, si apra un tavolo di crisi in Regione”. I lavoratori hanno terminato gli ammortizzatori sociali ordinari il 18 ottobre, stanno ancora aspettando il pagamento della cassa del mese di settembre e sono in arretrato di una mensilità. Pertanto da fine agosto senza stipendio.

I lavoratori stamattina, accompagnati dalla Cgil, si sono presentati a lavoro per prestare la propria attività lavorativa ed hanno trovato i cancelli chiusi. Solo successivamente, il sindacato, insieme al Sindaco di Dicomano - Massimiliano Amato - già a conoscenza della situazione drammatica dei lavoratori, è stato ricevuto dal titolare che dichiara grosse preoccupazioni per il futuro dell'attività.

L'azienda produce da 30 anni articoli di lusso in pelle e conta, all'interno delle sue maestranze, lavoratori specializzati che si sono dichiarati pronti a riprendere immediatamente l'attività.

Chiediamo alle istituzioni di attivare il prima possibile un tavolo all'unità di Crisi della Regione Toscana a salvaguardia dei posti di lavoro e di professionalità. La pelletteria Claudio, sfortunatamente, è la prima industria, prima fascia di un famoso brand della Moda, che rischia di essere travolta dalle dinamiche della crisi di settore che le organizzazioni sindacali denunciano da tempo.

I lavoratori, rappresentati dalla Cgil, si dichiarano sin da subito disponibili ad attivare tutti i tavoli e le trattative a tutela dei posti di lavoro, indispensabili in territorio interno quale quello di Dicomano che già soffre una crisi importante delle imprese e, tra i comuni del Mugello, è il Paese a più alto tasso di pendolarismo. Chiediamo pertanto un'attenzione rispetto al tema sociale delle lavoratrici e dei lavoratrici delle aziende del territorio, sia da parte delle istituzioni che da parte delle aziende committenti

Filctem Cgil Firenze e Cgil Mugello

