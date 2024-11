Liti e risse, chiuso due volte in un mese un bar di Castelfiorentino

Il 4 novembre, i carabinieri di Castelfiorentino hanno notificato al proprietario di un bar vicino alla stazione ferroviaria una sospensione dell’attività per 15 giorni, come previsto dall’articolo 100 del Testo unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza. La misura, disposta dalla Questura di Firenze, è stata proposta a seguito di una lite violenta tra avventori del locale il 30 ottobre, in cui due uomini già noti alle forze dell’ordine hanno tenuto comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. Le telecamere di videosorveglianza hanno aiutato a identificare i responsabili.

Il bar era già stato chiuso per 15 giorni a ottobre per una rissa avvenuta il 1° ottobre, ricostruita anch'essa grazie alle telecamere. Il provvedimento mira a preservare l'ordine pubblico e dissuadere individui ritenuti pericolosi dall’aggregarsi in luoghi centrali del Comune.

La chiusura fa parte di un'azione più ampia dei Carabinieri di Empoli, che include il sequestro di 125 g di hashish il 22 ottobre alla stazione locale e la sospensione di due attività commerciali per violazioni di sicurezza sul lavoro il 10 ottobre.