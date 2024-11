Cna Storie, Riccardo Maccherini racconta "Gruppo Omega": l'evoluzione dei Ledwall e le loro opportunità

Sesto appuntamento con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady in onda ogni mercoledì mattina alle 12.15 e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa.

Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nella puntata di questa mattina, mercoledì 6 novembre, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano l'azienda Gruppo Omega Srl, azienda dinamica e innovativa specializzata nella comunicazione visiva digitale, presente il titolare Riccardo Maccherini e il responsabile commerciale Dario Di Ciuccio.

L'intervista a Cna Storie di Riccardo Maccherini e Dario Di Ciuccio

Riccardo Maccherini, titolare dell'azienda, spiega la nascita e l'evoluzione di questi prodotti:

La nascita dell'azienda: "Abbiamo iniziato nel 2019 da una realtà già preesistente, Service Audio Luci, che si occupava di attrezzature per lo spettacolo. Nel 2019 ebbi l'idea di immettere come servizio la vendita di questi Ledwall per eventi relativi all'intrattenimento".

L'evoluzione dei Ledwall? "C'è stata un'evoluzione molto rapida di questi prodotti, adesso si vedono sempre di più questi prodotti. C'è stato un passaggio da statico a dinamico, a livello sia di intrattenimento che di pubblicità. Hai l'opportunità di pubblicizzare attraverso foto, video dispetto ai cartelloni classici. Noi ci limitiamo ad assemblare la struttura da fornire al cliente. Non proponiamo i contenuti proprio perché si tratta di un settore completamente parallelo che necessita di grafici e persone esperte nel settore che vadano a fare dei lavori ad hoc".

Anche Dario di Ciuccio, responsabile commerciale, sottolinea la crescita di questo settore: "Abbiamo sempre fornito un rapporto diretto con un cliente, siamo sempre reperibili qualsiasi domanda, curiosità e informazione. C'è una richiesta sempre più emergente di questi prodotti".

Gruppo Omega Srls

Casciana Terme Lari (PI)

055 0107253 - info@omegaled.it