Bus, autobus e tram: domani anche in Toscana sciopero unitario per rinnovo Contratto nazionale

Domani venerdì 8 novembre 2024 gli autoferrotranvieri di tutto il Paese incroceranno le braccia 24 ore per il rinnovo del Contratto nazionale (sciopero indetto da FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL): quindi per l’adeguamento salariale, per migliori condizioni di lavoro, per interventi urgenti in tema di salute e sicurezza.

Per queste sostanziali ragioni è stata indetta una forma di sciopero con particolari caratteristiche “già normate dalla specifica disciplina giuridica del nostro settore” che prevede di assicurare il solo 30% delle corse previste dentro le fasce di garanzia, agevolando così la partecipazione dei lavoratori al presidio organizzato a Roma (P.le Porta Pia) presso il MIT dalle 10:30 alle 14.

Chiediamo scusa all’Utenza e alla Cittadinanza per i disagi che l’assenza del servizio causerà; ma nelle ragioni dell’astensione c’è anche lo scopo di rendere il trasporto persone più rispondente alle necessità di chi lo usa migliorandone il livello dei servizi in quantità e qualità.

Si precisa che NON CI SARA’ NESSUNA MANIFESTAZIONE/PRESIDIO a Firenze di fronte alla Prefettura.

Firmato: FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL Autoferrotranvieri Toscana

