Conad Nord Ovest per Corri La Vita: 80mila euro per la lotta contro il tumore al seno

Con un contributo di 80.000 euro (cifra arrotondata dell’effettivo importo di 79.139,48 euro), Conad Nord Ovest festeggia con successo l’edizione 2024 di Corri La Vita, consolidando il proprio sostegno alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno.

L’iniziativa, promossa da Conad Nord Ovest, è diventata un appuntamento molto atteso e partecipato e questa importante donazione - frutto del 15% del ricavato della vendita dei prodotti delle linee benessere ‘’Piacersi’’ e ‘’Verso Natura’’ - rappresenta una conferma e un grande traguardo reso possibile dalla generosità e dall’attenzione dei clienti Conad.

Questa cifra si aggiunge alle donazioni delle edizioni precedenti per un totale complessivo di 226.000 euro, confermando l’impegno costante di Conad a favore delle donne e delle iniziative che contribuiscono a sensibilizzare la società riguardo l’importanza della prevenzione.

La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico di 80mila euro si è svolta questa mattina a Palazzo Frescobaldi, alla presenza di Eleonora Frescobaldi, presidente Corri La Vita, Alessandro Bacciotti, direttore commerciale Conad Nord Ovest e dei Soci Conad fiorentini in rappresentanza di tutti i Soci Conad Nord Ovest che hanno aderito all’iniziativa.

“Sono otto anni che sosteniamo Corri La Vita e siamo orgogliosi di poter offrire un contributo concreto per sensibilizzare e sostenere la lotta contro il tumore al seno. – ha dichiarato il direttore commerciale di Conad Nord Ovest, Alessandro Bacciotti – Grazie a questa collaborazione, continuiamo a dare valore alla prevenzione e al benessere delle comunità in cui operiamo, confermando il nostro impegno verso il territorio e la salute.”

“Siamo felici e orgogliosi che Conad Nord Ovest sia al nostro fianco con tanta passione e generosità – dichiara Eleonora Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri La Vita – Il ricavato della vendita dei prodotti “Verso Natura" e “Piacersi” è un traguardo importante verso la consapevolezza che aiutare Corri La Vita testimonia un’attenzione verso la prevenzione e la cura del tumore al seno da parte di Conad Nord Ovest e di tutti coloro i quali ne sostengono i progetti. Grazie di cuore a nome di tutte le donne per l’aiuto, il sostegno, il supporto e l'affetto che sono i pilastri del grande lavoro di Corri La Vita!”

L’edizione di Corri La Vita 2024 ha raggiunto traguardi record: 542.000 euro tra sostenitori e sponsor a cui si sommare gli oltre 380.000 euro derivanti dalla distribuzione dalle magliette.

Corri La Vita in collaborazione con SenoNetwork, la rete nazionale dei Centri di Senologia, investirà questa cifra su due aspetti importanti per la cura dei tumori al seno: il primo sulla formazione di giovani specialisti finanziando dieci borse di studio da cinquemila euro l’una destinate a personale sanitario medico e non medico che opera nei gruppi multidisciplinari dedicati alla diagnosi, cura e riabilitazione delle pazienti con tumore al seno; il secondo sul controllo Qualità nei centri di Senologia: la finalità di questo progetto è di raccogliere dati a livello nazionale (Senonet) per fini valutativi, di auditing e di produzione scientifica, con l’obiettivo di assicurare la qualità della cura dei tumori al seno nei centri che afferiscono a SenoNetwork.

L’iniziativa di Conad Nord Ovest, attiva dal 21 al 28 settembre, ha riguardato i punti vendita di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa e Siena destinando il 15% del ricavato ottenuto dalla vendita dei prodotti delle linee “Piacersi” e “Verso Natura” all’Associazione Corri La Vita.

