Crisi settore moda e probabili scenari futuri, conviviale del Club Rotary Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio

Giovedì 30 ottobre presso il ristorante “IL CAVALIERE” Le Vedute si è tenuta la conviviale del Club Rotary Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio.

Serata ricca di contenuti grazie alla presenza del Dr. Andrea Pambianco, dirigente del gruppo Pambianco s.r.l. autorevole società di consulenza ed informazione specializzata nel mondo della Moda e del Lusso, che ha fatto una interessante relazione sull’andamento del settore moda nell’ultimo triennio e sui prevedibili scenari futuri.

Oltre ai soci del club, presenti per l’occasione alcuni imprenditori locali del settore conciario e della pelletteria e rappresentanti dell’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno con in testa l’attuale Vice-Sindaco Sonia Boldrini.

Dopo i tradizionali inni ed il suono della campana il presidente del Club Stefano Giannotti ha introdotto l’argomento della setata, particolarmente sentito dai presenti visto il coinvolgimento del locale comparto conciario e della pelletteria nella crisi del settore.

Successivamente il Dr. Pambianco ha ripercorso l’evoluzione congiunturale dei principali Brand costituenti uno dei settori portanti del made in Italy, cercando di illustrarne le cause che ne hanno determinato la forte riduzione delle commesse e i probabili scenari prospettici. Descrivere la situazione di un fenomeno sociale ed economico globale e complesso come il settore del fashion è molto difficile, ma ancora più difficile è prevederne l’evoluzione sul mercato. Tuttavia il dr. Pambianco è riuscito nell’impresa proponendo un’analisi approfondita e corposa estesa sul 2024, aiutando gli intervenuti a capire le difficoltà economiche e i cambiamenti tecnologici che le aziende di moda dovrebbero gestire. Il dott. Pambianco ha concluso il suo intervento sostenendo che anche il 2025 sarà un anno al di sotto delle attese, con una crescita modesta di solo il 3% per la moda europea e che a pesare persino sulle performance dei leader di settore, sono le instabilità geopolitiche e il crollo della domanda cinese anche se alcuni nomi sembrano inscalfibili. Sono seguiti numerosi interventi degli imprenditori presenti, particolarmente preoccupati per la pesante crisi che ha coinvolto il settore, a cui il relatore ha dato puntuali risposte.

La serata ha visto anche l’ingresso e la spillatura di tre nuovi soci: il dr. Enrico Bonistalli e le dottoresse Samanta Caponi e Sara Bianchi, valenti dottori commercialisti con studio nel comprensorio, la spillatura di tre nuovi soci è stata particolarmente gradita a tutti i soci anche perché ha visto l’ingresso di due donne, giovani e con un profilo personale davvero rotariano.

