"La collina della paura" a Lamporecchio: serata per grandi e piccoli in stile "horror"

È stata presentata oggi, nella Sala dei Gonfaloni del Palazzo comunale di Lamporecchio, la prima edizione de “La collina della paura”, evento in programma sabato 9 novembre a San Baronto, in Via della Chiesa organizzato da Pro Loco “Amici di San Baronto” con il patrocinio del Comune di Lamporecchio. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per garantire intrattenimento ad adulti e bambini, in stile horror fantasy, dalle ore 14:00 fino a mezzanotte.

Alla presentazione hanno partecipato Luca Artino, vicesindaco ed assessore Eventi del Comune di Lamporecchio, Serena Bavuso, assessore Commercio e turismo del Comune di Lamporecchio, Massimo Scardigli, assessore alla viabilità Comune di Lamporecchio, Barbara Barbagli, presidente pro-loco “Amici di San Baronto”, Alessio Gironi, Pro Loco “Amici di San Baronto” ed Elisa Cappelli, presidente del Centro Commerciale Naturale di Lamporecchio.

Animazioni, cosplayer, mercatino, street food ed anche musica: questi gli elementi che caratterizzeranno l’evento, con il coinvolgimento dello staff e dei dj storici della discoteca Concorde per un ritorno, in musica, agli anni ’90-’2000, con il nuovo format “DJ Team 90”. Tra le realtà presenti, la Rebel Legion Italian Base, gruppo ufficiale di Star Wars costuming riconosciuto da Lucas Film.

Saranno presenti anche gli Horror Souls, direttamente dai più grandi parchi tematici d’Italia, che rappresenteranno in modo itinerante i personaggi cult dei film horror, i Lupi Oscuri, presenti come attori all’interno del percorso horror , Zombie Inside, associazione a tema horror e gotico, Strabizarre, i Pepitaclown e Babbaclown, che interverranno – anch’essi in modo itinerante - con costumi realistici in stile horror, Arte Ingegno con il loro circus horror, così come gli Eroi Campus, gruppo di cosplayers che garantirà agli spettatori l’interpretazione di personaggi fantasy come Captain America, Spiderman, Batman, Wolverine, Doctor Strange, Flash e Black Widow. All’evento saranno presenti anche gli Splatter Holidays, pronti a coinvolgere il pubblico con il loro gioco horror.

Uno spettacolo di colori, un viaggio all’insegna della fantasia che coinvolgerà anche il gruppo Semplicemente Steampunk, in stile letterario ed artistico di fine ‘800 oltre ad altri ospiti come la content creator Memolyna, e la make up artist Grazia D’Amaro. Non mancherà animazione per bambini a cura di Mary Eventi che si occuperà delle attività di animazione e intrattenimento con truccabimbi, giochi, laboratori, bolle di sapone e baby dance per tutti. Il tutto a tema famiglia Addams con la presenza di Mercoledì ed altri personaggi iconici della saga.

Parti integranti dell’evento saranno le realtà sportive del territorio provinciale, chiamate all’esibizione della propria attività: Arcieri I Salici - Tiro con l'arco, Ecole de Danse Scuola di Danza, Cerbaia Calcio, Amaranto Tau Academy Calcio, Otti Dance&Fitness Scuola di ballo e fitness, Blue Butterfly Scuola di Danze Orientali, Volley Lamporecchio, Attitude Accademia di Danza, Ninja Club Karate, Associazione Scacchi Montecatini e Grifoni Soccer Academy.

Previsto un servizio navetta, con tre mezzi che garantiranno al pubblico la possibilità di raggiungere San Baronto in comodità, con partenze previste ogni 30 minuti. I punti di ritrovo designati sono Piazza Francesco Berni a Lamporecchio, Piazza Piscine a Larciano, Via Togliatti in località Mastromarco e Parcheggi Barco Reale, a San Baronto.

“Vorremmo ringraziare la Pro Loco ed in particolar modo tutti i ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – il commento di Luca Artino, vicesindaco di Lamporecchio – il Centro Commerciale Naturale, la VAB, la Polizia Municipale, Esaf, la Croce Verde di Lamporecchio, Vito Cappiello e tutti i partner coinvolti nell’iniziativa. La collina della paura sarà un evento per tutti, adulti e bambini, ambientato in uno scenario bellissimo come il nostro San Baronto”

Fonte: Ufficio Stampa

