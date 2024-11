Sorpreso a rubare nelle auto in sosta: arrestato 43enne

A Prato, un uomo di 43 anni con precedenti penali è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare nelle auto in sosta. L'uomo è stato notato dai dipendenti di un ristorante cinese in via Avignone, che lo hanno bloccato fino all'arrivo della polizia, impedendogli di fuggire. Diversi veicoli, inclusi alcuni appartenenti agli stessi dipendenti, sono stati danneggiati, con segni di scasso alle serrature e portiere. Sono stati rubati contanti e altri oggetti. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di cocaina. Ora dovrà rispondere di furto aggravato e danneggiamento, mentre la polizia indaga per verificare eventuali altri furti simili.

Notizie correlate