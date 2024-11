Anci Toscana affida al sindaco Ciappi il ruolo di responsabile della Protezione civile

Il sindaco Roberto Ciappi è stato nominato responsabile della Protezione civile per Anci Toscana, l’associazione regionale dei Comuni, presieduta dalla sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni. Un impegno di rilievo che chiama il primo cittadino del Comune di San Casciano in Val di Pesa a ricoprire un ruolo strategico per rispondere alle tante sfide sulla sicurezza del territorio che in questo momento storico i cambiamenti climatici rendono più complesse e ricorrenti.

“Sono pronto ad assumere questo incarico per il quale ringrazio la sindaca Susanna Cenni con grande responsabilità – ha dichiarato il sindaco - ritengo che la sicurezza della Toscana sia una priorità da monitorare e attuare nel concreto con visioni, progetti e interventi lungimiranti e duraturi”.

“La Protezione civile, nei cui obiettivi credo fortemente da anni, prima come assessore, poi come sindaco, - continua - non è solo un intervento da attuare nelle emergenze, è la costante consapevolezza che ogni investimento tracciato da precise linee politiche di area può far fronte, migliorare e risolvere le criticità che via via si presentano. Stiamo vivendo un momento storico complesso caratterizzato da ricorrenti fenomeni atmosferici ed eventi di portata eccezionale in cui la tutela del territorio passa necessariamente dalla progettazione, dalla cura e dalla messa in campo della prevenzione. Metterò tutta la mia esperienza al servizio di questo compito che realizzerò in stretta collaborazione con i sindaci e le sindache, le amministrazioni comunali e i cittadini e le cittadine della Toscana. Il mio impegno è volto a ricambiare la fiducia riposta dalla sindaca Cenni”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino