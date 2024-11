Cioccolatini della ricerca in piazza con Airc

Tornano in piazza i Cioccolatini della ricerca della Fondazione Airc. Domani, sabato 9, e domenica 10 novembre, in piazza Umberto I a Grassina e nel piazzale dei giardini “Campeggi” ai Ponti nella frazione capoluogo, i volontari della Fondazione doneranno gustosi cioccolatini in cambio di una donazione per sostenere la lotta contro i tumori. Le piazze ripolesi rientreranno così tra gli oltre mille luoghi pubblici in tutta Italia pronti a ospitare i cioccolatini benefici. Per ulteriori info com.toscana@airc.it.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

