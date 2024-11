"Dono del sangue, gesto di gentilezza": al Centro trasfusionale dell'Aoup apertura straordinaria di domenica

"Il dono del sangue è un gesto di gentilezza": questo il titolo dell’iniziativa promossa da tutte le associazioni dei donatori per domenica 10 novembre, in occasione dell’apertura straordinaria del Centro trasfusionale dell’Aoup (Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti), dalle 9.30 alle 12.

L’appello è a venire numerosi per sostenere l’ospedale e le persone ricoverate o bisognose di terapie con emoderivati.

Spettacolo "La Suorpresa"

Intanto il 20 ottobre scorso, in occasione dello spettacolo “Sister Act - La Suorpresa", con La Banda della canonica della parrocchia di San Giuseppe di Torre del Lago (regia di Maria Cristina Della Santina), in cui si sono presentati per donare anche membri del Gioco del Ponte della Magistratura dei Satiri (Parte di Tramontana), sono state raccolte 31 donazioni complessive, di cui 15 di sangue intero, 4 di emocomponenti e 12 differite.

L’Aoup ringrazia ogni volta in anticipo i testimonial e tutti i donatori per la grande generosità dimostrata e ricorda gli orari di apertura del Centro trasfusionale di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. È possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup Qui.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa

