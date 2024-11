Un venerdì nero per i trasporti: iniziato lo sciopero di bus e tramvia

È oggi, 8 novembre, il venerdì nero dei trasporti in Toscana e in Italia. A inizio servizio, alle 5.30, è iniziato lo sciopero nazionale di 24 ore di bus, metro e tram. Sono previste prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia, ossia con l'utilizzo solo del 30% del personale viaggiante.

La serrata è stata decisa da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. L'obiettivo è muovere qualcosa per la trattativa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Uno sciopero simile, con queste modalità, non si vedeva dal 2005, quasi venti anni. Vista la portata dello sciopero, in Toscana non c'è niente di garantito del tutto.

Le fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 dovrebbero essere quelle garantite per i bus. A Firenze per la tramvia sia T1 sia T2 le fasce sono 6.30-9.30 e 17-20. Tutti gli aggiornamenti sui siti ufficiali.

