Venti bambini e bambine nati in 24 ore a Arezzo

Parti record all’Ospedale San Donato di Arezzo in sole 24 ore. Fra il 5 e il 6 novembre nel reparto diretto dal dr. Ciro Sommella sono 20 i bambini venuti alla luce.

Tutti i piccoli sono nati con parto spontaneo e l’equipe del dr. Sommella non ha dovuto ricorrere al taglio cesareo in nessuno dei casi. Fra i piccoli venuti alla luce ci sono anche due gemelli, due maschietti, figli di una donna di 19 anni al suo primo parto. I piccoli e le le loro madri stanno bene e entro pochi giorni faranno ritorno nelle loro abitazioni.

«Sono state due giornate intense per il nostro personale – spiega il dr. Ciro Sommella direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Arezzo – che però ci hanno regalato tanta soddisfazione. Non era mai accaduto in questi anni di dover assistere alla nascita di 20 bambini in poco più di 24 ore. Il mio ringraziamento va ai medici, alle ostetriche, alle operatrici sociosanitarie e alle infermiere e infermieri per il lavoro svolto e l’impegno profuso per garantire la più completa assistenza alle partorienti e ai neonati in un momento così importante. Il loro supporto è fondamentale».

«Queste nascite rappresentano un momento importante – prosegue il dr. Sommella – e sono di buon auspicio per la ripresa della natalità che, in Italia e in Toscana, è in forte declino. Qui ad Arezzo il numero della nascite registra un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di questo non possiamo che essere soddisfatti».

Nel 2023 i parti all’ospedale San Donato di Arezzo sono stati 1448. Un trend in crescita per il 2024 nell’ospedale aretino dove, ad oggi. si registrano 40 nascite in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa

