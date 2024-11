Internet non funziona bene? Il Comune chiede ai cittadini di segnalarlo

Come va la tua connessione internet fissa e mobile? L’amministrazione comunale di Calci, al fine di favorire una migliore copertura del territorio con servizi di connessione internet (fissa e mobile), invita i cittadini e le attività economiche a segnalare eventuali problemi di connettività inviando una mail entro domenica 15 Dicembre a bandalarga@comune.calci.pi.it

Nella mail dovranno essere specificati i seguenti dati:

- Indirizzo e coordinate geografiche del luogo dove si riscontrano problemi di connessione (ad es. piazza Garibaldi 1, Calci – 43.7258392,10.5130407), indicando se la segnalazione riguarda la rete fissa oppure la rete mobile.

- In caso di rete fissa indicare una delle seguenti tre opzioni:

• servizio banda larga (almeno 2 Mbps) non presente;

• servizio banda ultralarga (almeno 30 Mbps) non presente;

• servizio di banda larga/ultralarga presente ma inadeguato per affidabilità/prestazioni (indicare operatore).

- In caso di rete mobile indicare una della seguenti due opzioni:

• non si si riesce a telefonare (indicare operatore);

• si riesce a telefonare ma internet è lento/non funziona (indicare operatore).

I dati raccolti saranno inviati alla Regione Toscana che, al fine di migliorare i servizi, è impegnata in una mappatura delle problematiche relative alla connettività, fissa e mobile, nei Comuni toscani. La collaborazione di un maggior numero di cittadini consentirà una mappatura più accurata e, dunque, possibili interventi mirati per risolvere i problemi di connessione, anche nel territorio di Calci.

"In questi anni – ricorda il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - abbiamo cercato di accompagnare la digitalizzazione del nostro territorio e ancora lo stiamo facendo, a vantaggio di cittadini e professionisti, anche grazie a importanti risorse PNRR attinte. Inoltre, sul piano delle infrastrutture di rete, abbiamo visto giungere la fibra in Valgraziosa anche grazie ad una convenzione fra il nostro Comune, la Regione ed il Ministero. Tuttavia serve un ulteriore sforzo, ed auspichiamo che questo interessamento della Regione possa dare un impulso decisivo alla digitalizzazione del nostro territorio, affinché sempre più zone ed utenze di Calci possano essere raggiunte da una connessione di qualità e stabile".

“La mappatura delle problematiche relative alla connettività – sottolinea Luca Fanucci, assessore all’innovazione tecnologica – potrà rivelarsi uno strumento prezioso per migliorare il servizio internet solo e soltanto se gli utenti finali risponderanno con accuratezza. Il nostro invito è dunque quello di inviarci la mail con i dati richiesti, segnalando le zone del territorio dove la connessione internet risulta assente o carente”.

Fonte: Ufficio Stampa

