Inaugurata la Mostra Mercato del Tartufo bianco delle Crete Senesi

La Mostra Mercato del Tartufo bianco delle Crete Senesi con il taglio del nastro ha aperto i suoi eventi presentando i progetti del Distretto Rurale di Montalcino con la Regione Toscana.

Un talk nella sala del Camino del Castello con il vicesindaco di Montalcino Angelo Braconi, il presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio Bindocci, il presidente della Fondazione Territoriale del Brunello, Remo Grassi, che gestisce il Distretto Rurale di Montalcino, la Consigliera Regionale della Toscana Anna Paris, Stefano Bacci funzionario della direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana e Andrea Brachino della società Gate 39 che cura i progetti presentati.

Dopo la realizzazione del primo progetto per l’implementazione delle strutture e delle attrezzature per le aziende agricole che aderiscono al marchio collettivo “Eccellenze di Montalcino”, investimento di circa 2,3 milioni di euro, l’attenzione si è spostata sull’innovativo Progetto Redi.

Complementare al primo, ha come obiettivo la promozione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari delle aziende situate nell’area della Val d’Orcia e dei territori limitrofi che ricadono nei distretti di Montalcino, della Toscana Sud e della Strada del Vino Orcia.

La mission è quella di favorire la riorganizzazione della logistica, sfruttando le tecnologie digitali; ottenere il massimo rendimento dai territori e dalle sue bellezze naturali; attrarre i turisti e far conoscere loro le produzioni locali, mediante una tecnologia diffusa e presente nei percorsi dedicati anche al trekking e al cicloturismo.

“Sono già 21 le aziende agricole che hanno aderito – ha spiegato Andrea Brachino di Gate 39 – e molte sono quelle interessate. Cerchiamo di aggregare le imprese di trasformazione del territorio, farle collaborare e commerciare on line in forma collettiva. Chi aderisce deve solo mettere a disposizione il prodotto, al resto pensa la piattaforma e la società di logistica del mondo mail boxes che è fra i soci fondatori della rete. L’investimento è molto contenuto perché l’80% delle risorse proviene dal Fondo Sviluppo e Cooperazione (Fsc). La Regione Toscana ci crede molto ed è impegnata con i funzionari per la buona riuscita del Progetto Redi”.

Il progetto prevede la creazione di una piattaforma digitale online di proprietà della Rete accessibile da smartphone, computer e da totem multimediali interattivi collocati in luoghi di particolare interesse turistico all’interno dei distretti. Un unico negozio on line condiviso, con dei terminali fisici (i totem) dove il turista può acquistare direttamente e farsi consegnare la merce a casa, oppure può scaricare l’app per accedere in qualsiasi momento e acquistare.

La tipologia di piattaforma prospettata è un marketplace multivendor in cui le aziende potranno vendere i loro prodotti e la Rete d’Imprese proprietaria potrà ricevere una commissione sulle per autofinanziare le attività promozionali ed i costi di struttura. La logistica sarà centralizzata e gestita da un partner della rete che si occuperà delle spedizioni mediante la connessione alla piattaforma.

I venditori avranno il loro pannello da cui potranno gestire autonomamente i loro prodotti, profili e ordini e la fatturazione. L’adesione alla piattaforma darà uno sbocco di vendita on line a tutti prodotti dei distretti rurali. Insieme ai grandi vini ci saranno: carni ovine e suine, formaggi pecorini, miele, insaccati, prodotti a base di tartufo, olio evo e zafferano, confetture.

Programma Domenica 10 Novembre

Domenica 10 parte dalla stazione ferroviaria di Siena il “Treno Natura” che porta i passeggeri direttamente a San Giovanni d’Asso attraverso un viaggio unico con panorami inediti dentro le Crete Senesi, a bordo di un convoglio d’epoca guidato da una locomotiva vapore. L’arrivo a San Giovanni d’Asso è previsto per le 11,15.

Da non perdere l’originale “Sei zampe a San Giovanni d’Asso” la passeggiata cinofila nelle splendide terre del Diamante Bianco delle Crete Senesi che parte domenica alle ore 9 (su prenotazione, contattare Simona Petta 3356421245)

Quest’anno, per la prima volta ci sarà, alle ore 16, la Santa Messa domenicale alla pieve di San Giovanni d’Asso con la benedizione dei tartufai e dei loro cani e a seguire il concerto nella pieve del coro polifonico "Sardos in su coro".

Nella Sala del Camino, alle ore 17 di domenica, invece, c’è la degustazione guidata di formaggio Pecorino del Distretto Rurale di Montalcino, Tartufo Bianco delle Crete Senesi e Champagne di Hautvillers.

La domenica si conclude con il tradizionale premio Sapori Senesi, giunto alla ventottesima edizione, in collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena che premia i migliori formaggi pecorini (con degustazione guidata).

Due i punti vendita dove acquistare il Tartufo Bianco delle Crete Senesi: all’interno Mercatino di San Giovanni d’Asso e nella sede dell’Associazione Tartufai Senesi

