Il Comune di Empoli approda su Instagram: una rete di social network per le info al cittadino

Un poker di social network a disposizione per comunicare con la cittadinanza: oltre a Facebook, WhatsApp e Telegram, il Comune di Empoli ha attivato dalla scorsa settimana il profilo Instagram (https://www.instagram.com/citta_di_empoli). L'account si inserisce all'interno di una più ampia riorganizzazione dei social che ha visto costruire una gestione coordinata degli account legati a Comune, Biblioteca 'Renato Fucini' con Palazzo Leggenda, Empoli Mu6ei e Visit Empoli Official (per eventi e alla promozione turistica). Da un lato le informazioni che giungono dall'amministrazione comunale (con la gestione della Rete Civica e dell'Ufficio Stampa), dall'altro quelle dal lato cultura e turismo (con l'impegno dell'assessore Matteo Bensi e del Settore Cultura).

Con il profilo Instagram, il Comune di Empoli traccia con i post dei report fotografici dedicati alle novità e alle informazioni da diramare, mentre per le comunicazioni più 'urgenti' e veloci, ci sono a disposizione le stories. A pochi giorni dall'avvio, sono oltre 600 i follower che hanno cominciato a seguire il profilo Instagram.

Come già detto, sono 4 i canali social e di messaggistica istantanea dove l'amministrazione è presente: oltre a Instagram, è presente su Facebook con la pagina Comune di Empoli https://www.facebook.com/CittadiEmpoli (con quasi 17mila follower), su Telegram con le pagine dedicate al Comune https://t.me/ComunediEmpoli (2.600 follower) e della Protezione Civile https://t.me/protezionecivileempoli (oltre 1.000 iscritti), su WhatsApp con il canale pubblico https://whatsapp.com/channel/0029Va9iZWXLNSa0CZ1UfT3c (1.150 iscritti) e con la messaggistica istantanea (oltre 10.500 iscritti). Oltre 41mila iscrizioni sui vari canali, un numero destinato ad aumentare proprio con l'approdo a Instagram.

"L'amministrazione da tempo non comunica più solo in modo fisico, ma anche nel mondo digitale - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. Dal 2000 il Comune è presente su Internet, parliamo di un'era fa, il primo nucleo digitale si chiamava Empolink e il nostro territorio da sempre è stato all'avanguardia sulle nuove tecnologie. Oggi il Comune arriva sui social più diffusi, per comunicare le proprie attività, richiamare alla partecipazione, dare anche informazioni urgenti sulle questioni delicate come le allerte meteo. Invito tutte e tutti a seguirci e a contribuire anche con segnalazioni per migliorare il servizio sempre di più".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate