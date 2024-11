Teatro contemporaneo, sei spettacoli al Minimal Teatro: al via con "Il coccodrillo"

Debutta una delle rassegne più interessanti del panorama teatrale toscano, un progetto che guarda al nuovo e che si interessa alla scena che parla, per forma e per contenuto, la lingua del tempo presente.

La programmazione di Teatro contemporaneo 2024/2025 presenta sei titoli, alcuni di questi sono legati dal filo rosso tematico del confronto autori e opere della grande letteratura e una loro particolare restituzione scenica.

Venerdì 15 novembre si comincia con lo spettacolo della compagnia teatrale Gogmagog

Il coccodrillo da Fedor Dostoevskij di e con Tommaso Taddei, luci di Antonella Colella.

Eccessivo, paradossale, caustico e umoristico, ecco Il coccodrillo, tratto dall'omonimo e incompiuto racconto di Dostoevskij. Utilizzando il corpo come metafora e anticipando altre e più tremende metamorfosi novecentesche, l'autore ci accompagna in una riflessione attorno al concetto di verità, tratteggiando con sarcasmo il culto del profitto, l'ascesa della borghesia, la passione per i centri commerciali, il positivismo. Dostoevskij definì Il coccodrillo una birichinata letteraria scritta soltanto per far ridere, ma forse anche questa sua definizione era solo una... birichinata.

Il programma del Teatro contemporaneo prosegue mercoledì 4 dicembre Rette parallele sono l’amore e la morte di e con Oscar De Summa, mercoledì 29 gennaio L’amico ritrovato da Fred Uhlman traduzione, adattamento e regia di Ciro Masella, venerdì 28 febbraio Maledetta Primavera con Daria Paoletta, produzione Giallo Mare Minimal Teatro/Armamaxateatro, mercoledì 12 marzo Gli uomini storti con Carlo Salvador di Gogmagog/Pilar Ternea infine mercoledì 2 aprile Affogo! con Mario Russo e Alfredo Tortorelli, produzione Gommalacca teatro.

Per la rassegna Teatro contemporaneo biglietto solo spettacolo 8 euro, spettacolo più aperitivo 12 euro. La formula con aperitivo sarà attiva a cominciare dallo spettacolo del 24 gennaio.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

