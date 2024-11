Use Rosa sbaraglia in trasferta con quattro vittorie su quattro

Sassi in tasca per l’Use Rosa Scotti, giusto per non volare troppo alto e restare con i piedi ben saldi per terra. Perché una squadra capace di vincere quattro trasferte su quattro autorizza a fare anche qualche pensiero ‘peccaminoso’, tipo sognare di poter stare fra le prime di quella fascia media dove coach Alessio Cioni ha inserito la sua squadra.

Chi ha visto la partita di Salerno ha capito una volta di più che, come spirito di squadra ed amalgama, questo gruppo pare essere del tutto diverso da quello dell’anno scorso. “Non era una partita facile – spiega il tecnico - giocavamo contro una squadra che veniva da una vittoria importante ed aveva, anche per questo, entusiasmo. Senza dimenticare poi il viaggio e le difficoltà ambientali perché è stata un’accoglienza alternativa. In campo abbiamo incontrato difficoltà nel secondo tempino quando ho risparmiato Castellani per falli e con Ruffini che ha giocato con la febbre fino a che c’è riuscita. Negli altri parziali, però, abbiamo giocato una buona partita anche se ci sono cose da migliorare, tipo la gestione dei ritmi. Buona anche la reazione ed anche stavolta direi che l’abbiamo vinta di squadra, cosa che ci fa ben sperare a livello di spirito di squadra. Spesso riusciamo anche a giocare bene coinvolgendo le giocatrici interne come sto predicando da inizio stagione. Sono situazioni che fanno piacere e danno fiducia anche se sappiamo di essere condannate a soffrire perché, non essendo una corazzata, tutte le vittorie ce le dobbiamo sudare come sta succedendo fino ad ora”.

Dopo uno strano turno che ha visto disputarsi solo due partite e che, per questo, vede le biancorosse momentaneamente al comando assieme a Galli, il calendario riserva nel prossimo turno la gara interna con Moncalieri. Segnarsi sul calendario: pala Sammontana, domenica 17 novembre, ore 18.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate