In memoria del ventunesimo anniversario della strage di Nassirya

Una pianta di ciclamino bianco per ricordare chi morì in una missione di pace a Nassiriya per aiutare le popolazioni locali dell'Iraq. Questa mattina 12 novembre anche a Santa Croce sull'Arno è stato celebrato il ventunesimo anniversario della strage, dove persero la vita militari e civili delle missione internazionale. Alla fine si contarono 28 morti di cui 19 italiani, 12 di loro erano carabinieri impegnati nella missione all'estero. Non a caso proprio davanti alla stazione comando dell'Arma dei carabinieri di Santa Croce sull'Arno, sorge il monumento in memoria di questi caduti. Proprio qui il sindaco Roberto Giannoni ha voluto deporre fiori e ricordare chi perse la vita a Nassiriya.

“Un pensiero a chi ha donato la vita per la pace', sono state le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha detto il sindaco Giannoni – mi sembra che non ci sia molto da aggiungere alla commemorazione di queste vittime di cui noi nonostante la tragicità dei fatti dobbiamo essere fieri come italiani”.

Fonte: Ufficio Stampa

