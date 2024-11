La Stadera celebra venti anni, storia di passione e competenze a sostegno delle fasce deboli

Ancora un’occasione per rafforzare le collaborazioni, fare rete e accentuare il senso di comunità a favore delle fasce più deboli della popolazione che La Stadera Cooperativa Sociale Onlus, con i suoi progetti e interventi concreti, instilla e mette in campo concretamente nel territorio da venti anni.

Far sentire tutti a casa, come in una grande famiglia. E’ l’obiettivo che la Cooperativa porta avanti da venti anni con la passione, l’impegno, la sensibilità di un nutrito gruppo degli educatori, qualificati e specializzati, che opera al servizio della collettività nei diversi ambiti della sfera sociale. Nata il 4 dicembre 2004 la cooperativa, presieduta da Marco Burberi, affiancato oggi da Niccolò Monnecchi, in qualità di vicepresidente, lavora nel territorio del Chianti e nelle zone limitrofe, per elaborare e attuare progetti e percorsi che mirano all’autonomia dei minori diversamente abili, con disturbi specifici o in situazioni di disagio. La finalità della Cooperativa è quella di rispondere, in collaborazione con i servizi sociali, gli specialisti e gli enti pubblici, alle problematiche socio-educative che emergono nel territorio, attraverso interventi mirati.

Per celebrare il traguardo dei vent'anni la cooperativa, insieme ai suoi soci, ha organizzato tra le altre iniziative un’asta benefica di vini pregiati prodotta nella zona del Chianti Classico, in programma sabato 14 dicembre alle ore 16.30 nella fattoria di Vignamaggio, con l’obiettivo di sostenere in particolar modo il progetto “Oggi a lavoro” che prevede l’inserimento e il tutoraggio di ragazzi diversamente abili all’interno del Bar Sociale #PostAzione. L’iniziativa, che vede protagonista un battitore d’eccezione, Leonardo Romanelli, il celebre critico enogastronomico fiorentino, è organizzata in collaborazione con l’associazione Viticoltori di Greve in Chianti con il sostegno di Querciabella, Banco Fiorentino Mugello - Impruneta - Signa, Macelleria Cecchini ed il patrocinio del Comune. Il devoluto dell’asta andrà a sostenere le attività e i progetti della Cooperativa ed in particolare l’inserimento lavorativo dei diversamente abili all’interno del Bar Sociale #PostAzione di Greve in Chianti. Saranno messe a disposizione bottiglie di elevato pregio, nate nelle migliori annate e di diverse dimensioni.

“Ciò che ci spinge a lavorare con passione e dedicare questi venti anni di attività all’obiettivo di incrementare gli interventi a favore dei più fragili - dichiara Niccolò Monnecchi - è testimoniato da un profondo legame con il territorio e dalla convinzione che alla base della qualità della vita di un’intera comunità ci sono i valori di inclusione, solidarietà e cooperazione, un patrimonio da far crescere insieme, con il contributo e il sostegno di tutti. Solo così potremmo davvero rafforzarci come comunità educante, una realtà preziosa che continueremo ad implementare con le competenze e l’impegno responsabile e consapevole di tutti gli educatori e le educatrici della Cooperativa”.

Per prenotare: Niccolò Monnecchi – 3381979614 presidenza@lastaderaonlus.eu, www.lastaderaonlus.eu

