Truffa con assicurazione online nel Livornese

I carabinieri, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro le truffe, proseguono con incontri informativi per la popolazione e con azioni di contrasto ai reati, in particolare alle truffe online. Recentemente, i Carabinieri di Donoratico hanno individuato e denunciato due uomini del casertano, sospettati di aver truffato un cittadino che, pensando di acquistare una polizza assicurativa online, ha versato 430 euro per una copertura inesistente. L’indagine ha permesso di risalire agli autori tramite verifiche su transazioni e contatti.

I Carabinieri invitano i cittadini alla prudenza quando effettuano acquisti online, specialmente per polizze assicurative, e consigliano di verificare le compagnie autorizzate tramite il sito IVASS. Per difendersi dalle truffe, raccomandano inoltre di non aprire la porta a sconosciuti, di evitare transazioni sospette e di contattare subito le forze dell’ordine in caso di dubbi.