Accorpamento istituto Gonnelli, il M5S: "Logica centralista a discapito di aree periferiche"

Il Movimento 5 Stelle, con una nota firmata da Andrea Quartini, deputato M5S, Irene Galletti, Presidente M5S e consigliera regionale, e dai rappresentanti locali M5S dell’Empolese Valdelsa Jacopo Maccari e Fabrizio Macchi, esprime forte preoccupazione e disapprovazione per la decisione della Città Metropolitana di Firenze di sacrificare l’autonomia dell’Istituto Comprensivo Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione a favore del Liceo Galileo di Firenze. Questa decisione non solo penalizza un istituto che ha dimostrato di rispettare pienamente i criteri stabiliti per legge, ma sottolinea ancora una volta come la logica centralista finisca per favorire il capoluogo a discapito delle aree periferiche e dei diritti dei loro cittadini.

"Le scelte calate dall’alto polverizzano i rapporti di fiducia tra i territori e le amministrazioni pubbliche," dichiarano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. "I cittadini di Gambassi e Montaione si trovano di fronte a una decisione imposta, senza alcuna trasparenza e senza coinvolgimento delle istituzioni locali o delle famiglie interessate."

Questa situazione è emblematica delle problematiche di un modello decisionale che manca di condivisione e rispetto verso le comunità territoriali, ma riflette anche l'orientamento di un Governo nazionale che considera la scuola solo una voce di bilancio da tagliare e riempire di ideologie nostalgiche e autoritarie, anziché un investimento nel futuro dei nostri figli. Gli istituti scolastici come il Gonnelli, già vittime di tagli e accorpamenti, meritano un sostegno concreto e strategie che tutelino i diritti delle aree interne, garantendo a tutti i cittadini un accesso equo all’istruzione pubblica e ai servizi essenziali.

"Il Movimento 5 Stelle non resterà a guardare: ci impegneremo in ogni sede per tutelare le istituzioni scolastiche nelle aree periferiche da scelte inique," conclude la dichiarazione. "È inaccettabile che decisioni di questa portata siano prese senza ascoltare il territorio, disgregando la scuola pubblica, secondo logiche di accorpamento che ignorano gli interessi di studenti e famiglie. Per questo, nei prossimi giorni presenteremo un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere come la Giunta Toscana intenda intervenire a difesa dell’autonomia dell'Istituto Gonnelli."

