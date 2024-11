Arezzo città del Natale, treni speciali dalla Valdichiana

Una linea ferroviaria diretta dalla Valdichiana alla Città del Natale. È questo “il regalo” del Trasporto Ferroviario Toscano (TFT spa) e del Gruppo La Ferroviaria Italiana (LFI) che partirà domenica 17 novembre e si svolgerà tutte le domeniche fino al 22 dicembre. Dopo il successo delle due corse sperimentali dello scorso anno il progetto è cresciuto e ambisce a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno raggiungere Arezzo, durante gli eventi della Città del Natale, dal Casentino e dalla Valdichiana.

Gli orari. Le corse natalizie partiranno da Stia alle 14:25 e da Sinalunga alle 14:45. Il ritorno da Arezzo verso entrambe le località è previsto alle ore 19:00. Le fermate intermedie lungo la linea per Stia includono Pratovecchio, Porrena, Poppi, Bibbiena, Corsalone, Rassina, Subbiano, Capolona e Giovi; mentre quelle sulla tratta verso Sinalunga sono Pescaiola, Civitella Badia al Pino, Albergo, Monte San Savino, Lucignano e Foiano della Chiana. Inoltre, un ulteriore servizio sarà garantito tra Arezzo e Subbiano, con partenza da Arezzo alle 15:39 e ritorno da Subbiano alle 16:10.

Acquisto biglietti e modalità di accesso. I biglietti per le corse speciali sono acquistabili tramite la modalità 'Pay and Go', che permette di effettuare il pagamento contactless, oppure online sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it. Per chi preferisce acquistare in anticipo, i biglietti sono disponibili anche nelle biglietterie automatiche e nei Ticket Point TFT.

“Abbiamo deciso di replicare il modello dei treni speciali del Natale – afferma Bernardo Mennini – aumentando l’offerta rispetto allo scorso anno. Ci auguriamo che anche questa volta tante persone scelgano il treno per raggiungere comodamente e in modo sostenibile la Città del Natale. Noi crediamo fortemente nel concetto di squadra per la crescita del territorio. Se ognuno mette a disposizione le idee e le professionalità per realizzarle creiamo sviluppo e valore per tutti”.

“Il servizio offerto dai nostri treni – sottolinea Maurizio Seri – ha l’obiettivo di migliorare ancora di più un’idea vincente come quella della Città del Natale, promuovendo il turismo natalizio ad Arezzo. In questo modo rafforziamo anche la nostra idea di mobilità smart e sostenibile, al servizio dei cittadini e finalizzata a ridurre al massimo l’impatto ambientale”.

