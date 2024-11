Assemblea PD Prato, Biagioni presenta la nuova segreteria provinciale

Martedì 12 novembre sì è riunita a Paperino (Prato) l’assemblea provinciale del Partito Democratico. All’ordine del giorno il voto sull’ingresso di undici membri nella Direzione, la presentazione della nuova segreteria provinciale e l’illustrazione del percorso politico in vista delle prossime elezioni regionali.

L’ingresso di nuovi membri nella Direzione provinciale si è reso necessario all’indomani delle amministrative di giugno, voto che ha modificato il quadro delle elette e degli eletti dem e quindi anche i membri che siedono di diritto nell’assise PD.

La Direzione, al netto dell’integrazione dei nuovi componenti di diritto, passa così da 80 a 87 membri. I nuovi ingressi, che si aggiungono ai riconfermati Matteo Biffoni e Marco Sapia, sono Christian Di Sanzo, deputato pratese eletto all’estero, Derio Bacci, Valerio Barberis, Adriano Benigni, Edoardo Carli, Gianluca Coppini, Camilla Curcio, Francesca Faggi, Giovanni Morganti, Arjana Salimusaj.

Il segretario provinciale Marco Biagioni ha poi presentato la nuova composizione della segreteria provinciale e delineato il percorso verso le regionali 2025.

“Il prossimo anno - afferma Marco Biagioni - sarà determinante per il PD e l'intero centrosinistra. Il nostro obiettivo è presentarci al congresso con un partito robusto e coeso, impiegando al meglio tutte le nostre risorse, in particolare in vista delle elezioni regionali. Come dimostrato dal successo nelle amministrative di giugno, intendiamo affrontare la sfida elettorale del prossimo anno da protagonisti. Ringrazio di cuore Matteo Biffoni per aver accettato il ruolo di coordinatore del programma: la sua esperienza rappresenta una risorsa preziosa per tutte e tutti noi. Oggi avviamo un percorso di consolidamento e unità del partito, volto a formare una nuova classe dirigente, a sviluppare le nostre proposte nei tavoli tematici, a intensificare il lavoro sui territori e nelle sezioni. Forti della nostra esperienza, ci presenteremo all'elettorato con un progetto concreto e competitivo per le regionali, puntando a dare sempre maggiore centralità a Prato e al suo comprensorio”.

A ricoprire l’incarico di coordinatore del programma elettorale del PD Prato per le prossime regionali sarà Matteo Biffoni.

“È davvero un grande piacere” - dice Matteo Biffoni. “Sono pronto a dare tutto il mio contributo per portare all’attenzione del prossimo candidato presidente e della futura giunta le priorità del nostro territorio, che sono cambiate negli anni e che dobbiamo sempre fare lo sforzo di riconoscere e studiare. Perché Prato è, sì, la locomotiva economica della Toscana, ma è anche una comunità straordinaria che affronta sfide complesse, spesso uniche, in anticipo rispetto a tante altre in Toscana e oltre. Lavorerò fianco a fianco con la segreteria partendo dal vantaggio di partenza di una conoscenza profonda dell’intera provincia. Sono pronto a fare la mia parte al meglio possibile.”

La nuova segreteria del PD Prato sarà composta da 17 persone; Matteo Biffoni sarà invitato permanente come coordinatore del programma per le regionali 2025. In segreteria, oltre a Marco Biagioni, siederanno di diritto Marco Martini, Monia Faltoni, Niccolò Ghelardini e Luana Bracone, a cui si aggiungono Sandra Bolognesi, Endrio Corrado, Andrea Dominijanni, Aksel Fazio, Gilda Fronzoni, Lorenzo Leo,⁠ Mirko Lo Russo,⁠ Marta Logli,⁠ Simone Mangani, Alessandra Petrelli, Alessio Pietrolungo,⁠ Matilde Rosati.

Alla segreteria si affiancheranno i tavoli tematici del PD Prato, organizzati attorno a tre grandi aree: ecologia, comunità e territorio; trasformazione sociale, cura e collettività; culture, femminismo e pari opportunità.

Fonte: Ufficio stampa

