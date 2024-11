Prendono il via le operazioni di carotaggio per il ripristino della frana di Marcialla

Prendono il via le operazioni di carotaggio finalizzate alla realizzazione di un ciclo di indagini geotecniche e geofisiche in via san Francesco, in località Marcialla. L’intervento è legato alla necessità di ripristinare e consolidare la frana in quest'area della frazione, opera per la quale è stato siglato un accordo tra i Comuni di Barberino Tavarnelle e Certaldo.

“Le operazioni di carotaggio a fini diagnostici partiranno domani con l'obiettivo di prelevare un campione di suolo e ricavare informazioni sulla materia estratta,– dichiara il sindaco David Baroncelli - sulla base degli esiti emersi valuteremo gli interventi più adeguati da realizzare per il consolidamento della frana, il problema è localizzato in corrispondenza della scarpata sottostante la strada comunale di via San Francesco”. Il progetto prevede un investimento complessivo pari ad 1 milione e 300 mila euro”. Il Comune di Barberino Tavarnelle gestirà l’intera progettazione, mentre il Comune di Certaldo si occuperà della successiva fase dei lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza geologica e strutturale della pendice sud a Marcialla. Per consentire lo svolgimento delle operazioni via San Francesco resterà chiusa al transito fino al termine dei lavori, previsto nel giro di qualche settimana.

