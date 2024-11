Cna Storie, Guido Rossi racconta "Ital Tools": dalla fondazione dell'azienda al marchio Made in Italy

Nuovo appuntamento con la rubrica di ‘CNA Storie’, il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì alle 12.15 e in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. La trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 14 novembre abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in Via Ponzano Guido Rossi, titolare dell’azienda Ital Trade S.R.L. di Certaldo e del marchio Ital Tools, specializzata nella fornitura e produzione di utensili per la lavorazione del legno. L’azienda, attiva dal 2003, offre opportunità per le imprese del nostro territorio di vendere i loro prodotti anche all’estero.

Presente in trasmissione anche Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa. Di seguito l'intervista integrale sul canale Facebook di Radio Lady



L'intervista a Cna Storie di Guido Rossi

La nascita dell’azienda: “L'azienda è nata nel 2003, spinto dalla mia passione per il commercio internazionale. Prima di fondare Ital Trade, ho iniziato a viaggiare e a collaborare con varie aziende toscane, notando un forte interesse all’estero per il settore della meccanica. Così ho deciso di creare Ital Trade per esportare i loro prodotti. Abbiamo iniziato commerciando con i Paesi dell'Est, come Russia e Ucraina, e successivamente ci siamo espansi anche al mercato europeo”.

Raccontaci l’avvio della tua azienda: “All’inizio c’era bisogno di abbattere il muro della diffidenza dei nuovi clienti, perciò sono partito con piccole forniture. Fornivo utensili per lavorare il legno, come le frese che si montano sui macchinari per fare tavoli, sedie o mobili in generale. Oggi collaboriamo con una decina di aziende localizzate su tutto il suolo italiano, non solo quello toscano. Rimane tutt’ora un mercato specifico dove l’acquirente estero ha bisogno di avere conoscenze linguistiche specifiche del settore. A me ha aiutato la conoscenza della lingua russa che ho appreso all’università. Ho scelto di studiare questa lingua perché all’epoca di quando mi sono iscritto, la Russia si stava aprendo al mercato occidentale e ne ho intravisto l’utilità. Infatti, dal punto di vista lavorativo, mi è servita”.

Hai cominciato questa attività da solo senza soci e partendo da imprenditore autonomo: “Sono partito in veste di imprenditore autonomo ma comunque coadiuvato da collaboratori con cui ho ancora la fortuna di lavorare. Ho avuto fin da subito il supporto a 360 gradi di CNA”.

Dopo la creazione di Ital Trade sei arrivato alla creazione di Ital Tools con cui ti sei aperto al commercio online: “Il marchio Ital Tools sta dando dei benefici nella riconoscibilità del prodotto e nella diffusione del Made in Italy. Crediamo in questo supporto e continueremo in questa direzione. Come imprenditore devo stare al passo delle nuove tecnologie così da ottenere nuove opportunità di mercato. In 20 anni la tecnologia è cambiata molto: fino a 10 anni fa il distributore aveva un ruolo fondamentale, oggi la filiera si è accorciata e l’utente finale ha la possibilità di acquistare direttamente il prodotto”.

Com’è cambiato il settore del legno nel mercato internazionale? “L’evoluzione dell’utensile segue naturalmente i cambiamenti del macchinario a cui viene applicato. La progettazione dell’utensile è affidata a noi: collaboriamo con professionisti che lo disegnano e successivamente passiamo alla produzione. È fondamentale monitorare le dinamiche internazionali e conoscere gli attori di questo mercato. Con l’arrivo di competitor asiatici, dobbiamo essere bravi a puntare sul nostro valore aggiunto, che è ovviamente la qualità”.

C’è interesse da parte delle nuove generazioni nei confronti di questo settore? “I miei figli guardano con curiosità quello che faccio. Con l’avanzare della tecnologia ci siamo dovuti adeguare. Le nuove tecnologie hanno trasformato il modo di progettare e di interagire con i clienti. I nuovi acquirenti sono i Millennials, che hanno un approccio completamente diverso nelle relazioni. Un tempo bastava una telefonata per fissare un incontro, oggi questo metodo non funziona più.”.

Vorresti acquisire una nuova fetta di mercato con Ital Tools? “Il mio sogno da imprenditore è proseguire su questa strada mantenendo la stessa motivazione che mi ha spinto a cominciare: aggregare realtà che insieme possono ambire a risultati importanti. Da soli non si fa niente”.

Ital Tools

Certaldo (FI) - Via Don Minzoni 123

0571 668028