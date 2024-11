Empoli Città del Natale 2024, tutti gli eventi in programma. Mazzeo: "È tra i più belli della Toscana"

‘Empoli Città del Natale’ vive quest’anno la settima edizione. Il programma di iniziative, eventi e manifestazioni, che prenderà il via il 16 novembre e andrà avanti fino a gennaio, è stato presentato questa mattina, giovedì 14 novembre, a palazzo del Pegaso.

Sono intervenuti il presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Enrico Sostegni. Saranno presenti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi; Matteo Bensi, assessore alla Cultura e Adolfo Bellucci, assessore al Commercio; Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli; Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa; Nicola Nardini.

“Luci, colori decorazioni: il Natale a Empoli è uno dei più belli della Toscana – dice il presidente Mazzeo –. Tutto in quell’ottica di sostenibilità che si porta avanti da tanto tempo. Un momento che tiene insieme i bimbi e le famiglie Tutto nasce da un’idea dei commercianti della città, che l’hanno portata avanti con forza e l’Amministrazione pubblica l’ha sostenuta. In quei giorni, andare a Empoli vuol dire immergersi nel Natale”.

“Si tratta di una iniziativa davvero importante, che realizza un cambiamento complessivo della città di Empoli, che è diventata meta turistica per chi viene da fuori Toscana”, ha aggiunto il consigliere regionale Enrico Sostegni. “Una grande occasione di coinvolgimento di tutto il commercio empolese, che cresce di anno in anno ed è diventata un punto di riferimento per tutta la Toscana e non solo”.

“Quest’anno abbiamo voluto investire ancora per far crescere questa manifestazione – dice il sindaco Alessio Mantellassi –. Abbiamo investito in luminarie, ma anche in termini di spettacolo. Le luminarie riguarderanno vie nuove, interpretate in modo diverso, penso all’accesso che da via Paladini arriva a palazzo Leggenda. Dalla prossima settimana le attiveremo nelle frazioni più poderosa rispetto agli anni precedenti. Abbiamo lavorato anche sul tema della cultura, insieme al Centro musicale Ferruccio Busoni”.

La grande novità del Natale di Empoli riguarda in effetti il programma culturale che riunisce tutte le iniziative in programma dal 16 novembre al 12 gennaio. Uno sforzo che l'amministrazione comunale ha fatto proprio in accordo con i tantissimi attori che rendono più ricca e attiva la vita culturale in città: da Giallo Mare al Teatro Shalom, dal Centro Busoni all'associazione Il Contrappunto, dall’associazione Harmonia al Cinema Teatro Excelsior. Empoli Città del Natale affianca dunque alle attrazioni per tutta la città anche tanti momenti culturali, sia che si rivolgano alle bambine e ai bambini più piccoli con i laboratori a Palazzo Leggenda, sia verso un pubblico più adulto con i concerti di musica classica e gospel. Passando anche per varie 'ibridazioni' come gli eventi dedicati al gioco di ruolo alla Casa del Pontormo, riaperta in occasione di specifici appuntamenti.

Adolfo Bellucci, assessore comunale alle attività produttive e commercio esprime tutta la soddisfazione: “È il primo evento importante da quando sono assessore. Siamo molto contenti del risultato che stiamo ottenendo con le modifiche e le innovazioni che, insieme all’assessore alla Cultura, Matteo Bensi, abbiamo introdotto quest’anno”.

“Dopo un anno di preparativi, la città è pronta ad accogliere migliaia di persone, soprattutto tantissimi turisti che hanno già prenotato – ha dichiarato Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli –. Anche questa edizione sarà rinnovata e in forte crescita. Pensiamo di essere diventati il punto d’attrazione di riferimento in Toscana per quanto riguarda il Natale”

Le iniziative

Partiamo proprio dai musei: tutti quelli di Empoli vedranno aperture straordinarie. Parliamo quindi del Museo della Collegiata di Sant'Andrea, il Museo Civico di Paleontologia, il Museo del Vetro e la già citata Casa del Pontormo. Al loro interno ci saranno incursioni musicali, laboratori per i più piccoli, giochi di ruolo e degustazioni.

Palazzo Leggenda sarà addobbato a festa e diverrà la casa dei più piccoli con letture pomeridiane, laboratori con la tavoletta grafica, attività dedicate ai manga giapponesi e ospitando anche il coro delle voci bianche 'I cantori di Burlamacco' (appuntamento sabato 7 dicembre alle 17). La magia del Natale è pronta ad avvolgere l'antica torre e chi verrà a visitarla!

Non è Natale senza i caratteristici concerti. I Concerti di Sant'Andrea a cura del Centro Busoni accompagneranno la rassegna, dal primo appuntamento domenica 17 novembre con le musiche di Bach e Busoni fino al Concerto di Capodanno al Palazzo delle Esposizioni.

Torna il gradito appuntamento con il Toscana Gospel Festival: sabato 21 dicembre alla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani arrivano le Harlem Sisters of Gospel alle 21. Venerdì 13 dicembre invece il suggestivo Concerto di Natale della Scuola primaria Ss.ma Annunziata alle 18.45.

Gli auguri in musica arrivano anche nelle frazioni, a cura dell'associazione Harmonia. Il primo appuntamento è per mercoledì 18 dicembre, nell'inedita sede del circolo Arci di Pontorme. Gli auguri "verranno cantati, suonati o recitati da te". Si replica al circolo di Ponte a Elsa alle 19 di venerdì 20 dicembre e per l'Epifania, lunedì 6 gennaio, alle 19 al circolo di Pozzale.

I pezzi da 90 del teatro arrivano a Empoli in occasione delle feste: Federico Buffa porta il suo spettacolo 'Due pugni guantati di nero' nell'ambito del festival Battiti al Palazzo delle Esposizioni, domenica 24 novembre alle 18. Giovedì 28 novembre va in scena Così è (se vi pare) di Pirandello con Milena Vikotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato al Giallo Mare Minimal Teatro. Giovedì 5 dicembre è tempo di Fiesta, con Fabio Canino, al Teatro Excelsior, alle 21. Non è prosa ma è certamente cultura l'incontro Il cielo in una stanza sabato 7 dicembre al teatro Il Momento, dove Pietro Di Martino e Umberto Galimberti intervengono tra domande filosofiche e risposte educative. Arriverà anche Angela Finocchiaro per mettere in scena al teatro Excelsior 'Il calamaro gigante' di Fabio Genovesi, lunedì 16 dicembre alle 21. Sempre all'Excelsior venerdì 20 dicembre alle 21 il concerto di Antonella Ruggiero, straordinaria cantante italiana. Tanti altri spettacoli sono nel cartellone completo.

Ritorna ancora la festa di Capodanno in piazza della Vittoria con musica, animazione e dj-set. Debutta invece 'I Vini delle Feste', degustazione guidata di spumanti e vini dolci sabato 28 dicembre alle 18, in collaborazione con Fisar Empoli.

Tra gli eventi eccezionali, la mostra in Santo Stefano chiamata 'Divine Creature'. Si tratta di un progetto fotografico ideato da Adamo Antonacci ed è incentrato sul tema della disabilità affiancato a quello dell’arte pittorica sacra. Diversi quadri famosi che raffigurano scene sacre sono riprodotti con fotomodelli con disabilità.

Winter park (piazza Matteotti)

Giostre e pista di pattinaggio sul ghiaccio per un divertimento senza limiti

Mercatini di Natale (piazza della Vittoria e piazza Farinata)

Perfetti per ogni tipo di gusto e regalo, soprattutto quelli pensati all’ultimo momento!

La grande nevicata

La neve farà vivere ai nostri abitanti la bellezza dei fiocchi bianchi mentre cadono delicati coprendo tutta Piazza Farinata degli Uberti.

Le proiezioni sui palazzi

I palazzi si illumineranno di disegni colorati rappresentanti scene natalizie da ammirare a 360°.

Il magico mondo di Babbo Natale (Chiostro degli Agostiniani)

Babbo Natale incontrerà i bambini che si addentreranno dentro il suo magico regno.

Il trenino turistico

Salite sul trenino turistico per girare lungo le vie del centro per ammirare le nostre installazioni luminose.

L'albero magico a giostra (piazza Matteotti)

L'Albero Magico quest'anno sarà una splendida giostra, lasciati trasportare nell'atmosfera natalizia!

Mattoncini village (via Paladini)

Un mondo incantato fatto di mattoncini colorati!

La casa delle mascotte (Palazzo Leggenda)

I bambini potranno incontrare le loro mascotte preferite.

La casa di Empolino (sotto Palazzo Leggenda)

Vieni ad incontrare la mascotte di Empoli Città del Natale: Empolino!

La parata di Natale

Un incantevole corteo festoso che attraversa le strade della città.

La casa delle supereroine & supereroi, principesse & principi (palazzo Leggenda)

Entra e lasciati trasportare in Lapponia, dove la magia delle feste prende vita.

Navette gratuite con fermata Centro*Empoli-centro stoico e da Empoli Est (parcheggio Sammontana)-centro storico (Trovamici)

