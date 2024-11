Empoli Città del Natale, torna il trenino: cambia la viabilità

Con Empoli Città del Natale torna anche il trenino turistico che percorrerà tutte le vie del centro per ammirare le decorazioni e gli allestimenti delle festività. Il servizio sarà in vigore per tutto il periodo di Empoli Città del Natale: dal 16 novembre 2024 al 12 gennaio 2025. L'orario di apertura al pubblico sarà di tutti i giorni dalle 15 alle 20, esteso per sabato e giorni festivi dalle 9 alle 24.

Con l'ordinanza 618 del 13 novembre, sono state approvate le modifiche temporanee alla viabilità nel centro in occasione del passaggio del trenino. Ecco i due percorsi, quello tradizionale e quello per il 29 dicembre.

IL PERCORSO TRADIZIONALE - partenza da piazza della Vittoria fermata c/o interno piazza, ingresso in via del Giglio, via Spartaco Lavagnini, via Chiarugi, svolta a destra in via delle Chiassatelle, svolta a destra in via Rozzalupi, piazza Matteotti, giro della piazza nell’anello interno, uscita da piazza Matteotti da lato via Chimenti. Svolta a destra in via Marchetti, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio. Svolta a sinistra in via G. Del Papa fino a piazza delle Stoviglie, svolta a sinistra in via Paladini e rientro in piazza della Vittoria.

IL PERCORSO ALTERNATIVO PER IL 29 DICEMBRE - partenza da Piazza F. degli Uberti direzione Canto Pretorio, continua su via Leonardo da Vinci, svolta a destra in via Cavour, svolta a destra in piazza XXIV Luglio e prosegue in via Ferrucci, svolta a sinistra in via G. Del Papa, via della Noce, svolta a sinistra in via Lavagnini, via Chiarugi, svolta a destra in via Chiassatelle, a destra in via Rozzalupi, piazza Matteotti, giro della piazza nell’anello interno, uscita dalla piazza dal lato di via Chimenti, svolta a destra in via Marchetti, arrivo in piazza F. degli Uberti.

Si dispone dunque che dalle ore 9 del 16 novembre 2024 alle 24 del giorno 12 gennaio 2025, per via del Giglio (tratto compreso tra via Ridolfi e piazza della Vittoria) venga effettuata l'inversione del senso di marcia: il senso unico di marcia consentito è quello da piazza della Vittoria in direzione via Ridolfi con conseguente apposizione della segnaletica verticale di divieto di accesso all’intersezione via del Giglio/via Ridolfi ed eliminazione della segnaletica verticale di divieto di accesso all’intersezione via del Giglio/piazza della Vittoria.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

