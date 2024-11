Sanità, oltre 12.500 partecipanti al Forum Sistema Salute di Firenze

Si è conclusa con straordinario successo la nona edizione del Forum Sistema Salute alla Stazione Leopolda di Firenze, registrando 10.000 partecipanti online e oltre 2.500 in presenza tra esperti del settore, decisori politici, rappresentanti dell'industria, accademici e studenti. L'evento, organizzato da Koncept, ha visto centinaia di relatori di alto profilo che hanno animato due giorni di intenso dibattito sul futuro della sanità.

L’evento si è concluso con il lancio del Manifesto "La Salute Bene Comune", un documento programmatico che delinea una visione innovativa per il sistema sanitario del futuro e che pone al centro l’umanità. Il documento sottolinea l'importanza della partecipazione attiva di tutti gli stakeholder, adotta un approccio One Health che riconosce l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale e promuove la formazione dei professionisti sanitari così come un equo accesso alle cure.

Il Forum ha incluso varie aree tematiche: i Grandi Ospedali con gli Ambassador della Sanità italiana, in collaborazione con Fiaso (l’associazione che rappresenta le aziende sanitarie e ospedaliere in Italia), la Community Donne Protagoniste in Sanità, uno spazio dedicato alla Society 5.0 - Sanità 5.0 e uno dedicato alla realizzazione del progetto del Nuovo Santa Chiara in Cisanello. Nino Cartabellotta, partendo dal 7^ rapporto Gimbe, ha raccontato le ragioni dietro la crisi del personale sanitario.

Anche quest’anno spazio a tanti contest e premiazioni, con la 4ª edizione del “Rare Disease Award”, promosso da Uniamo-Federazione Italiana Malattie Rare, lo “Smart Hospital Award” e l’Hackathon “AI4Adherence”.

La manifestazione ha dimostrato come il dialogo tra diverse generazioni e competenze possa generare soluzioni concrete per le sfide della sanità contemporanea. Gli incontri tra operatori sanitari e pazienti, come "Care. Ti dico come la vedo io", e le iniziative rivolte ai giovani, come il progetto Avis sulla donazione, hanno evidenziato l'importanza di un approccio inclusivo e partecipativo.

“Bisogna indirizzare tutti i cambiamenti attuali verso la soddisfazione dei bisogni umani, per questo abbiamo lanciato il Manifesto su cui costruiremo nuove iniziative nazionali. Il Forum di quest’anno ha visto un grande lavoro che ha portato al successo dell’iniziativa ma è stato anche un momento di partenza per progetti molto concreti”, afferma Giuseppe Orzati, amministratore di Koncept.

