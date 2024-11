Il medico di famiglia Filippo Billi termina l’incarico per l'ambito Borgo-Vicchio. Cambio medico anche on line

Termina l’incarico domani sabato 16, ultimo giorno di servizio oggi, il dott. Filippo Billi, medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Borgo San Lorenzo - Vicchio. Pertanto, i suoi assistiti dovranno necessariamente operare una nuova scelta.

Il nuovo medico può essere scelto tramite le seguenti modalità:

-on line tramite:

- applicazione web da pc, smartphone o tablet utilizzando il servizio della Regione Toscana accessibile tramite la piattaforma Open Toscana a questo link. L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID.

- App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. Disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet.

- Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

-per posta elettronica inviando una mail all’indirizzo anagrafesanitaria.mugello@uslcentro.toscana.it indicando il suo nome cognome nominativo del medico che vuole scegliere recapito telefonico e allegando copia di un documento d’identità e della tessera sanitaria.

- recandosi all’ufficio amministrativo del Presidio Nuovo Polivalente di Borgo San Lorenzo tutte le mattine dal lunedì al venerdì in orario 8.30-12.30 sia in accesso diretto che su appuntamento e nei pomeriggi di martedì e giovedì in orario 14.00-17.30 esclusivamente su appuntamento.

- recandosi, previo appuntamento, presso gli uffici amministrativi territoriali.

L’appuntamento è prenotabile al numero 055 54 54 54, presso le farmacie, presso i Cup territoriali o recandosi presso gli uffici amministrativi degli altri Presidi territoriali nei giorni e negli orari di apertura.

Fonte: Ausl Toscana Centro

