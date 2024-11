Nazionale Cantanti e Shalom campioni del cuore in campo all'insegna della solidarietà all’Arena Garibaldi di Pisa

Ci siamo manca poco al grande evento di solidarietà e sport che si terrà Sabato 16 novembre all’Arena Garibaldi a Pisa. Nazionale Cantanti e Shalom campioni del cuore si affronteranno in una partita dove al centro ci sarà la solidarietà e la Pace. In campo tanti nomi illustri: Pippo Inzaghi, Totò Di Natale, Rocco Hunt, Capitan ventosa, Il tre, Bunker44, Santi Francesi, Ubaldo Pantani, Aka/even ... e tanti tanti altri.

“ I biglietti stanno andando a ruba puntiamo alle 7000 presenze – dichiarano da Shalom – che le possiamo raggiungere perché fino a sabato sera i biglietti sono in vendita online sul circuito Ticketone oppure se contattate Shalom allo 0571400462 o mail eventi@movimento-shalom.org possiamo inviare il biglietto elettronico direttamente sul vostro cellulare”

“Contro ogni guerra, ogni violenza, ogni sopruso, ogni odio, ogni esclusione, ogni egoismo – dichiara don Andrea Cristiani iniziatore di Shalom nel suo ultimo appello di invito a partecipare - vieni alla Partita Metti in campo il cuore per una serata di sport, musica, pace e solidarietà”.

Ricordiamo che l’evento sarà preceduto da un pre-partita con la sfilata in campo delle associazioni sportive e non solo della città e della provincia. L’accesso allo stadio sarà a partire dalle ore 19,00. Eccezionalmente per questa partita tutti gli spettatori potranno anche acquistare nei corner Bar all’interno dello stadio le Caldarroste!