Tagli all'Università, il Senato Accademico dell'UniPi approva all'unanimità la mozione degli studenti

Il Senato Accademico dell’Università di Pisa, nella seduta del 15 novembre, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dagli studenti relativa alle recenti decisioni del Governo in merito all’Università.

Qui di seguito il testo approvato.

“Il Senato Accademico esprime netta contrarietà per i tagli attuati al FFO e forte preoccupazione per l’aumento di precarizzazione che seguirebbe all’approvazione della riforma del pre-ruolo universitario, auspicando che il Governo adotti i provvedimenti necessari da un punto di vista normativo e finanziario ad invertire questa tendenza. In questo senso, solidarizza con le mobilitazioni delle diverse componenti dell’Ateneo in opposizione a queste manovre.

Il Senato Accademico invita il Rettore a farsi portavoce dell’istanza di protesta che arriva dalla comunità accademica nelle varie sedi pubbliche e negli organi di cui fa parte, a partire dalla CRUI.

Il Senato Accademico si impegna ad attivare iniziative per monitorare i contratti di lavoro precario presenti in Ateneo, inclusa la costituzione di un Osservatorio, e di proporre azioni volte ad assicurare l’attuazione dell’art. 8 dello Statuto, in base al quale 'l’Università privilegia rapporti di lavoro a tempo indeterminato'."

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

