Fossi, Barnini e Niccolai (Pd): impegno della Toscana su terzo settore e welfare su

"C'è grande soddisfazione per questo nuovo impegno preso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dalla giunta regionale, in particolar modo gli assessori Serena Spinelli e Simone Bezzini, perché il mondo del terzo settore e delle cooperative aspettava un segnale in questo senso. Il rinnovo del Contratto delle cooperative che è stato siglato ormai quasi un anno fa, porta con sé un adeguamento positivo dei salari atteso da anni dalle lavoratrici. Questo aumento impegna in modo sostanziale la gestione dei bilanci dei soggetti del terzo settore che sono un pezzo fondamentale del sistema dei servizi sociali, sociosanitari, educativi e in generale del modello di welfare toscano.

L’impegno diretto in questo senso della Regione Toscana è non solo importante per mantenere alto lo standard qualitativo delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dalle aziende Asl, ma anche un segnale politico fondamentale per tutto il territorio regionale che potrà spronare anche gli enti locali ad andare nella stessa direzione per quello che è di loro competenza.

Il Partito democratico regionale aveva svolto nelle scorse settimane una funzione di ascolto rispetto a quelli che erano appunto le istanze e i bisogni espressi dal mondo della cooperazione e del terzo settore e proprio per questo siamo consapevoli dell’importanza della scelta fatta dal Presidente Giani e vogliamo manifestare soddisfazione e massimo sostegno” dichiarano in una nota congiunta Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, Brenda Barnini, responsabile Politiche sociali e welfare del Pd Toscana, Marco Niccolai, responsabile per il Diritto alla salute del Pd Toscana.

Fonte: PD Toscana

