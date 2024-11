La Toscana sale sul tetto del motomondiale. Arriva per Pramac il primo titolo

Sembrava un sogno irrealizzabile invece oggi, durante l’ultima sfida, si è avverato sul serio. Questa è la storia di Paolo Campinoti, proprietario di Pramac, che da imprenditore nel settore della produzione di generatori di corrente, si ritrova oggi a vivere il sogno del campionato mondiale MotoGP grazie la suo team.

Nell’ultima sfida dell’anno straordinariamente disputata al Montmelò di Barcellona vista all’impraticabilità del circuito valenziano dopo l’alluvione che ha flagellato la Spagna, Jorge Martin, pilota del team Pramac Prima, ha tagliato il traguardo al terzo post. Ciò è bastato per strappare dalle mani di Francesco Bagnaia il titolo mondiale.

Campinoti ci ha sempre creduto e lo conferma in un’intervista rilasciata poche ore fa al termine dell’ultimo capitolo del motomondiale 2024.

“Quando Jorge non andò in Ducati Factory era dispiaciuto – spiega – perché avevano preferito Bastianini a lui. Ma non si buttò giù d’animo e mi disse: capo non ti preoccupare, faremo la storia. E alla fine è stato così. Quattro anni bellissimi”.

La storia

Paolo Campinoti, originario di Siena, ha trasformato la Pramac fondata dal padre Mario nel 1966 in quello che oggi è considerabile un baluardo motociclistico. Nata come impresa di costruzioni, oggi è tra i maggiori player mondiali nella produzione di generatori di corrente.

E le moto? Arrivano nell’ormai lontano 2002 quando la Pramac Racing, fece il suo debutto nel motociclismo con moto da corsa Honda.

Ma la vera storia che conduce fino ad oggi, risale al 2005, anno in cui Pramac decise di legarsi a doppio filo con Ducati inaugurando così un sodalizio con la rossa di Borgo Panigale che oggi si conferma a maggior ragione proficuo.

La grande vittoria

La vittoria del campionato da parte di Jorge Martin era nell’aria già da alcune settimane ma solo oggi, staccando in classifica il campione uscente Bagnaia di 10 punti, si è potuto dar vita alla la grande festa di Pramac.

Sono stati in oltre 400 tra dipendenti, loro familiari e residenti ad assistere all'ultima sul maxischermo montato nel quartier generale a Casole d'Elsa, festeggiando poi tutti insieme la vittoria del mondiale del pilota di casa.

"Siamo orgogliosi ed emozionati per la vittoria del titolo di World Champion 2024 da parte del nostro team racing e di Jorge Martín – ha commentato in una nota il corporate general manager Niccolò Borracchini - un risultato straordinario che celebra dedizione, talento e passione. È stato un onore ospitare in azienda oltre 400 persone, riunite per tifare insieme e condividere questo traguardo storico. La risposta da parte della comunità locale e dei dipendenti e delle loro famiglie dimostra l'attaccamento all'azienda e ci dà il senso di quello che facciamo ogni giorno".

Il commento del presidente Giani

"Grande Paolo Campinoti, orgoglio toscano e amico, con il Team Pramac porta un po’ della nostra regione in cima al mondo del Moto GP - ha commentato il presidente Eugenio Giani che esulta per la vittoria di Jorge Martin con Pramac Racing - u n Mondiale che il team Pramac merita tutto. E lo merita l’amico Paolo Campinoti per averci creduto e averci fatto battere il cuore e averci fatto gioire. Per aver soprattutto formato piloti che sono la storia di questo sport, lavorando tanto e con passione”.

