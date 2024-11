Montopoli per Montecatini Valdicecina, oltre 60 persone alla serata solidale dopo l'emergenza alluvione

Oltre 60 persone hanno partecipato ieri sera all'apericena organizzato in segno di solidarietà e vicinanza dal Comune di Montopoli per il Comune di Montecatini Valdicecina duramente colpito dall'alluvione dello scorso 23 settembre.

Durante la serata sono stati raccolti 700 euro che sono stati versati sul conto corrente istituito dal Comune della Val di Cecina per far fronte all'emergenza.

Presenti alla serata il sindaco di Montecatini Vdc Francesco Auriemma, la sindaca di Montopoli Linda Vanni e molti rappresentanti del consiglio comunale e delle associazioni del territorio.

"Grazie a Francesco Auriemma per aver accettato il nostro invito - ha detto la sindaca Linda Vanni - un sindaco di un piccolo Comune che ha affrontato e sta affrontando il problema del rischio idraulico. Montopoli è solidale e quando succedono queste cose si mobilita, lo ha fatto in passato per altre comunità e lo fa oggi per Montecatini. Ci sentiamo vicini a voi perché quello che è successo è stato straziante. Tutti noi abbiamo visto in televisione e sui giornali le drammatiche immagini dell'alluvione di fine settembre e sappiamo sulla nostra pelle quanto possa far paura l'acqua. L'idea di organizzare un evento di solidarietà per Montecatini nasce dalla consapevolezza che anche poco può servire a aiutare".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate